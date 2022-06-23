矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

連續第三年，聖荷西 州大（San Jose State University）社會學教授邁爾斯立普頓（Scott Myers-Lipton）發表反映矽谷 驚人財富差距的報告，不到1%的家庭擁有矽谷25%的財富，而超過45%的兒童生活在無法滿足基本需求的家庭中。

根據邁爾斯立普頓22日公布的第三次年度矽谷痛苦指數（Silicon Valley Pain Index），當地白人家庭和非裔 與西語裔家庭之間的財富差距，正在以前所未有的速度繼續擴大，而且沒有跡象顯示這一趨勢會在短時間內放緩。

在邁爾斯立普頓眼中，收入差距是造成跨族裔「極端不平等環境」的重要原因。他說：「矽谷表現出美國的種族主義。很明顯，非裔和西語裔社區並沒有分享到這裡創造出的天文數字財富。」

儘管矽谷科技大企業過去一年的營收創下新高，白人勞工收入持續增加，但矽谷非裔和西語裔勞工的家庭平均收入卻不斷減少，導致他們的遊民比例都超過了11%。

身兼聖荷西州大人權研究院（Human Rights Institute）顧問的邁爾斯立普頓在非裔佛洛伊德（George Floyd）遭跪頸致死案發生後，於2020年發表了第一份矽谷痛苦指數年度報告，目的是為了讓決策者和州政府官員看清這一再清楚不過的差距，讓他們別無選擇，只能採取行動。

今年的報告提出了與聖他克拉拉縣有關的89項統計數據，涵蓋許多議題，其中包括蘋果的126名高層主管中，沒有一個是非裔、太平洋島民／夏威夷原住民、或美國原住民／阿拉斯加原住民。

矽谷被邊緣化的社區現在正在承受財富差距造成的影響。Alum Rock聯合小學學區董事赫雷拉羅耶拉（Corina Herrera-Loera）在發現學區內學生糧食不足的現象日益嚴重後，他們已開始為18歲以下有需要的學生提供免費食物。

赫雷拉羅耶拉說：「雖然我們很願意這麼做，但這不應該是我們必須做的事。我們的孩子不應該餓著肚子上床睡覺，不應該到學校才有早餐吃。我們已經受夠了。」

邁爾斯立普頓表示，這個問題「解鈴還需繫鈴人」，那就是住房。報告指出，聖荷西／桑尼維爾／聖他克拉拉地區的中位數租金現在是全國最貴的地區之一。因為缺乏可負擔住房，導致矽谷的非裔和西語裔人口流離失所、更加貧窮，低收入和高收入學區之間的教育更加不平等。

除了流離失所和貧窮，死亡率也在上升。2021年，聖他克拉拉縣有250名遊民死於街頭，比新冠疫情發生前高出55%。

邁爾斯立普頓指出，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）2017年制定了一項住房計畫，目標是在2022年前興建1萬個可負擔住房單位。五年過去了，矽苦痛苦指數顯示，聖荷西自2021年7月以來，只興建了204個可負擔住房單位，離目標還差8372個單位。

邁爾斯立普頓說：「我們不希望在十年後還在這裡討論矽谷的族裔和社會的不平等。我們希望，我們能在十年內提出可以結束這些不平等的方案，實現更多平等。」