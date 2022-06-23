抗議醫療物資缺 德利市護士罷工2天

300名德利市護士罷工兩天，抗議院方護士醫療物資短缺問題。（加州護士協會提供）

為了抗議醫院長期以來忽視關鍵醫療物資短缺的問題，德利市AHMC Seton醫療中心的數百名護士22日上午開始了為期兩天的罷工 。

註冊忽視埃文斯（Cathy Evans）表示，在曠日持久的合同談判中，加州 護士協會的約300名護士在今年第二次離開了工作崗位。

「我們也不想罷工，想繼續為病人服務，但是醫院需要為我們提供工作所需要的醫療物資。」45歲的埃文斯已經在這家醫院工作了18年。

埃文斯在亞急性病房為長期使用呼吸機的病人提供護理。她說，病房內好幾次都沒有足夠的毛巾、濕巾和尿布可以提供給病人。

埃文斯說：「這對於護士來說真的很困難，我們希望為這個社區的病人提供最好的護理，這也是我們繼續堅持的原因，因為我們關心病人。」

除了埃文斯所描述的醫療物資長期短缺等問題外，護士們表示，醫院管理層無法解決有經驗的護士相繼離開的問題，也沒有正視關閉兩個科室後產生的影響。 300名德利市護士罷工兩天，抗議院方護士醫療物資短缺問題。（加州護士協會提供）

院方否認了這些指控，並說罷工使得病人和社區處於危險之中，並加長醫院財務恢復的時間。

醫院管理層瓦爾塔尼安（Sarkis Vartanian）在聲明中說：「我們深感失望的是，加州護士協會再次不顧病人和社區的安全，呼籲罷工。

儘管他們已經得到了相對公平的賠償、穩定僱傭的結果，但他們仍然拒絕了我們的提議。」

埃文斯表示，2020年Seton醫療中心被AHMC公司收購後，這些問題逐漸變得嚴重起來。從那時起，超過80多名護士離開了醫院。

但根據醫院的聲明，AHMC已經致力於醫院的維修和升級，在全國護士短缺的情況下仍僱傭了189名新護士，並正在積極解決每月的運營損失。

醫院發言人阿恩（Tina Ahn）表示，因醫院大樓需要地震 升級等原因，兩個科室被關閉。她表示，被關閉的科室將在年底重新開放。

埃文斯表示，護士們希望和院方坐下來，共同達成一個公平的合同，以繼續護士們的工作。