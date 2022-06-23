勇士冠軍大遊行 灣區捷運載客量創疫後新高

勇士隊20日在舊金山舉行冠軍大遊行，灣區捷運車站內擠滿了人。（電視新聞截圖）

灣區捷運 局（BART）表示，受到勇士隊20日冠軍大遊行 的影響，他們的載客量創下自新冠疫情 開始以來的新高。

捷運局指出，20日有超過19萬人搭乘捷運，這個載客量雖然仍只有疫前工作日的46%，但比疫情期間上一次最高紀錄多出約4萬人。捷運疫情期間載客量上一次最高紀錄是在4月27日締造的，超過15萬2000人。捷運局表示，19萬人應該是被低估的數字，因為許多沒有使用Clipper卡的乘客並未被計算在內。

20日上午，許多民眾在灣區各捷運車站外排隊等候購買Clipper卡，車站內擠滿了要前往舊金山的人潮，列車上連站立的空間都被填滿。在遊行於上午11時20分開始後，捷運列車暫時停止停靠市場街的車站，因為這些車站上方的人行道都擠滿了人，無法讓更多的人進入。

儘管捷運20日的載客量創下疫情期間的最高紀錄，仍遠少於疫情爆發前和實施居家避疫令前。捷運疫前一般工作日的平均載客量約40萬人，最高紀錄是在2012年萬聖節締造的，當日載客量高達56萬8061人。舊金山紀事報（Chronicle）3月時預測，捷運有望在2032年前恢復疫前70%的載客量。

捷運局最近的一份報告指出，5月有超過350萬人搭乘捷運，比4月多出近20萬人，但仍只有疫前的36%。