加州議會職員擬組工會發聲 爭取法案過關

加州 參議會勞工委員會即將審議AB 1577法案。如委員會通過該法案，州議會參、眾兩會亦通過，紐森州長將可簽署AB 1577法案成為正式法律，允許州議會職員組成工會。

加州議會由民主黨 控制，民主黨議員每個會期都會提出許多工會支持的法案，因為在加州，工會是一股強大的政治力量。

然而加州法律卻禁止州議員手下員工組成工會。這些職員有些專門為議員草擬法案，包括為工會所支持、有利工會發展的法案。代表舊金山地區州參議員威善高 (Scott Wiener) 的立法助理摩爾 (Alan Moore) 表示，這種現象有些虛偽。

代表聖荷西地區的民主黨州眾議員 卡拉 (Ash Kalra) 支持AB 1577法案。他說，我們清楚看到這股支持力量，這讓我們有信心立法成功。

加州勞工聯盟 (the California Labor Federation)現任總裁岡薩雷斯 (Lorena Gonzalez) 於擔任代表聖地牙哥州眾議員期間提出有關讓議會員工加入工會法案。#MeToo運動爆發後，州議會聽取員工遭性騷擾問題，並成立「職場行為小組」(Workplace Conduct Unit)，調查行為失檢事件。

岡薩雷斯表示，她一直關心有不幸遭遇卻無法發聲的員工。岡薩雷斯擔任州議員期間的立法助理多摩珂絲 (Shubhangi Domokos)表示，非常幸運有機會在岡薩雷斯辦公室工作，不過許多立法同事有不同經驗。

多摩珂絲表示，許多議會職員擔心遭人報復，或者害怕支持加入工會被列入黑名單。即使經歷了#MeToo運動與新冠疫情，議會職員仍無法享有一個安全的場合，充分討論性騷擾、職場霸凌等事件。

多摩柯絲說，疫情期間有些議會職員有時必須一天工作14小時，處理危機熱線，或者失業福利金問題。這些同事有的甚至還有其他兼差。

代表聖荷西地區民主黨州眾議員李天明 (Alex Lee) 的立法主管羅德利格 (Aubrey Rodriguez) 表示，立法機構 職員必須有一個工會，確保薪資待遇合理。他說，一般而言，州議會員工享有不錯的福利，可是沒有共同的聲音，同一辦公室的員工所得待遇有所差距。

可是代表棕櫚谷 (Palmdale) 地區共和黨州眾議員雷基 (Tom Lackey) 的幕僚長安德魯斯 (George Andrews) 表示，雖然議會員工待遇不均，這項立法可能無法解決這個問題。

安德魯斯說，共和黨職員一般待遇不如民主黨同事。這主要原因是共和黨在加州議會屬少數黨。