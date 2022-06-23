加州病毒檢測陽性者 領新冠口服藥比例低

加州公共衛生局局長阿拉岡表示，從檢測到治療一站式計畫的目標，是確保高危險患者能獲得讓他們遠離醫院的治療。(圖取自美國衛生與公共服務部門官網)

拜登政府3月份宣佈「檢測 治療」(test-to-treat)計畫，目標為檢測陽性的高危險群提供即時獲得抗病毒藥物的機會，加州 政府以此為藍本，與明尼蘇達醫療管理公司「OptumServe」簽約，每年投入1820萬元擴展檢測治療一站式診療站，提高抗病毒藥物的可及性。不過，官員們透露，儘管加州6月初的新冠病例平均每日達到近1萬4000例，全州僅有不到800人在OptumServe站獲得處方藥，取藥比例低。

「檢測治療」計畫旨在提供無保險 者服務，但約有三分之二到站篩檢患者已有保險。針對有保險者，OptumServe向保險公司開具帳單，然後向州政府報銷。

加州公共衛生廳長阿拉岡（Dr. Tomás Aragón）表示，從檢測到治療一站式計畫的目標，是確保高危險患者能獲得讓他們遠離醫院的治療。優先任務是讓數百萬名年紀較長、患有慢性病與殘障人士，尤其是貧窮及沒有保險者，可獲得這些抗病毒藥物。

美國疾病防治中心(CDC)指出，若在症狀出現前五天服用輝瑞新冠口服藥「Paxlovid」與默克藥廠「Molnupiravir」，可有效減少90%因感染新冠而住院與死亡。FDA去年12月授權將這些藥物緊急使用，但最初供應不足。到了今年4月產量增加，但似乎少有醫生開藥，全國各地藥劑師也報告表示，尚有許多未使用的抗病毒藥。

在一站式治療站的篩檢診斷可能需要一個半小時。工作人員必須確定病患、沒有服用可能與抗病毒藥物交互作用的藥，包括降膽固醇藥物與部分避孕藥。可能符合條件的患者包括65歲以上長者、慢性病患者、肥胖與未接種疫苗者。若患者已病得太重或根本沒有生病，不應服用抗病毒口服藥。

不過，舊金山加大流行病學家比賓斯多明戈(Dr. Kirsten Bibbins-Domingo)認為，面對面篩查導致檢測到治療的模型變得複雜且效率低。她認為，若醫師同意，運用視訊診療獲得藥物，將讓過程更加簡易。截至今年6月中旬，全加州有1219人在OptumServe診療站接受篩檢，其中有768人獲取Paxlovid藥物。