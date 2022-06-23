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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

乘客爆衝突 金山地鐵槍響1死1傷 槍手在逃

記者王子涵／舊金山報導
舊金山交通局關閉了卡斯羅站和West Portal站，以配合警方調查。（記者王子涵／翻攝）
舊金山交通局關閉了卡斯羅站和West Portal站，以配合警方調查。（記者王子涵／翻攝）

舊金山MUNI地鐵卡斯楚站（The Castro）22日上午發生一起槍擊案，一名男子被宣告當場死亡，另一名旁觀男子也受槍傷被轉移至舊金山綜合醫院，暫時無生命危險。警方目前已展開調查，槍手仍在逃。舊金山交通局關閉了卡斯楚站和West Portal站，以配合警方行動。據警方表示，這是舊金山交通局有史以來第一次發生在列車車廂內的槍擊命案

警方發言人溫特爾斯表示，槍擊並不關乎種族仇恨，對LGBTQ+社區無威脅。（推特截...
警方發言人溫特爾斯表示，槍擊並不關乎種族仇恨，對LGBTQ+社區無威脅。（推特截圖）

22日上午，多名網友在一款民用安全警報軟件上報告，卡斯楚站附近發生槍擊案，當時警方尚未得到案件細節。隨後第七區市議員梅義加（Myrna Melgar）在個人社交媒體平台上確認了這一事件，並表示舊金山警局已介入調查。梅義加表示：「槍擊發生在列車內，兩名受害者遭到槍擊，其中一人當場死亡，乘客從列車內逃跑出來。」

她指出，目前沒有活躍的槍手，但確認嫌犯仍然在逃。

舊金山地鐵站槍擊1死1傷 槍手仍在逃。(CBS)
舊金山地鐵站槍擊1死1傷 槍手仍在逃。(CBS)

警方隨後確認了該消息，並表示乘客間的爭吵最後演變為槍擊，並不是一起隨機事件。警方發言人溫特爾斯（Kathryn Winters）說：「在地鐵停靠卡斯楚站前，幾位乘客發生了爭執。被槍殺的人被認為是爭吵中的一方，但另一名傷者是無辜的旁觀者。」

她強調，槍擊並不關乎種族仇恨，也不是特別針對性少數LGBTQ+社區。「我再次向LGBTQ+社區成員以及從世界各地來到舊金山參加驕傲大遊行的人們保證，這一事件與之無關。」溫特爾斯說。

她表示，當天的槍擊案是舊金山交通局有史以來第一件發生在車廂內的槍擊案。

警方表示，嫌犯是一名身著深色衣服和連帽外套的男性。

卡斯楚站因警方調查被關閉數個小時，並在下午2時再次開放。

槍擊 舊金山 地鐵卡

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