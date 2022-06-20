勇士今冠軍大遊行 華人球迷：太幸福

圖為2017年勇士奪NBA總冠軍慶祝大遊行場面。(Getty Images)

金州勇士 再次續寫了冠軍王朝，在16日以103比99戰勝波士頓塞爾蒂克後，他們在近八個賽季捧起了第四座奧布賴恩冠軍獎盃。勇士眾將17日回到灣區，受到了市長布里德（London Breed）親自接機。在周末短暫的休整後，舊金山 將在20日（周一）上午11時20分迎來勇士冠軍大遊行 （Championship Parade）。

勇士球迷邱雲飛表示，勇士已成為舊金山的城市名片。「勇士積極的隊內文化讓每一個新加入的球員都變得更好，正如可以包容不同文化、不同種族、不同聲音的舊金山。這種精神感染著每一個舊金山人，讓這座城市更加團結。」邱雲飛說，「勇士精神已成為舊金山城市文化不可或缺的一部分。」

邱雲飛表示，他會和朋友們一同到場參與冠軍大遊行。他說：「能夠見證八年四冠的王朝，舊金山人太幸福。」

遊行將從市場街開始，到第八街結束。總長為1.4哩，遊行將在下午2時結束。

勇士老球迷陳艾倫表示，很有幸可以見證這段歷史。「多年來，一些球迷已經將勇士奪冠當做理所應當，但身為一名籃球迷，我很感恩。」陳艾倫說，「NBA聯盟共有30支球隊，在漫長的82場常規賽以及4輪季後賽後，才能角逐出最後的冠軍。這不僅是對運動員身體的挑戰，更是對精神的考驗。聯盟中的許多球員在整個職業生涯也許都沒有機會進入季後賽。」

最讓陳艾倫感動的是，在經歷前三年的傷病和陣容調整期後，勇士還能夠保持奪冠的心態，這不是所有球隊都能夠做到的。「柯瑞在總決賽第四場的表現征服了所有人，很多不喜歡他的球迷說他不能打逆風球，然而在那場比賽後，他們都閉了嘴，對於柯瑞只有滿滿的尊敬。」

陳艾倫說：「勇士在2020賽季是聯盟戰績最差的球隊，球隊中新生代的球員需要長時間的陣容磨合，而湯普森在那時又遭遇了重傷不得不進入第二年的傷病期。賽季初，幾乎所有人都認為這支重生的冠軍球隊還不具備再次奪冠的條件，然而對於勝利的渴望讓他們走到了最後。」