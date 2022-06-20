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法定假日第1年 金山市長布里德慶賀六月節

記者王子涵╱舊金山報導
市長布里德致詞慶祝六月節。（記者李怡╱攝影）
市長布里德致詞慶祝六月節。（記者李怡╱攝影）

六月節（Juneteenth）也被稱作六月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日。拜登總統2021年決議宣布六月節為聯邦假日後，舊金山市長布里德（London Breed）簽署法令，宣布6月19日為舊金山的法定假日。今年是六月節作為法定假日慶祝的第一年。

布里德19日發表聲明稱，六月節不僅是紀念非裔歷史，以及為正義和和平奮鬥的歷史；也是與朋友、家人和社區一同慶祝的時刻。舊金山將以多種方式慶祝六月節，包括嘉年華的遊樂設施、現場音樂表演、馬匹遊行等。「我們與家人和朋友在一起，見證所有的壯舉，慶祝我們所說的自由日。這是一個慶祝舊金山非裔美國人對於這座城市所做出貢獻的日子。」

圖為2020年舊金山民眾慶祝六月節場面。(Getty Images)
圖為2020年舊金山民眾慶祝六月節場面。(Getty Images)

布里德表示，舊金山仍然是成千上萬人的希望之光。「這裡被稱為西部的哈萊姆（Harlem），像艾靈頓公爵和哈樂黛一樣的音樂家都會從全世界各地來到這裡演奏音樂。非裔美國人來到這裡追求更好的生活，他們努力工作，創造了許多機會，建設了舊金山。」

布里德說：「當我們又一次慶祝六月節時，提醒人們我們當今所面臨的挑戰同樣是很重要的。這個城市在盡一切努力反對不公正，達到多樣性，推動更好的生活。我們虧欠祖先以及養育我們的父母。我們將努力創造一個更加公平和公正的城市，自豪地稱之為家園，繼續支持彼此。」

布里德表示，這是一個慶祝舊金山非裔美國人對於這座城市所做出貢獻的日子。（記者李怡...
布里德表示，這是一個慶祝舊金山非裔美國人對於這座城市所做出貢獻的日子。（記者李怡╱攝影）

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