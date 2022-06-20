加州一站式新冠治療站 取藥比例低

加州一站式檢測治療站，利用率不高。（CaliforniaHealthline.org提供）

新冠肺炎疫情遲未結束，加州以拜登政府在3月宣布的「檢測 治療」（test to treat）計畫作為藍本，為檢測呈陽性的高危患者，及時提供抗病毒藥物。為此加州與明尼蘇達州管理醫療公司OptumServe簽訂合約，每年投入1820萬元經費。不過，檢測站的取藥比例不高，從檢測治療站獲得處方藥者竟然才幾百人。

據CaliforniaHealthline.org指出，加州共在各地設立138間免費的新冠檢測站，並擴展成一站式的檢測治療站，以便民眾更易於取得抗病毒藥物，一間已關閉的老人中心 也是其中之一。

在避開電影院、餐館和健身房兩年多後，何海倫（Helen Ho，音譯）決定冒著風險去參加畢業典禮。32歲的何海倫在5月下旬飛到麻州劍橋市的哈佛大學，領取公共政策博士學位。沒想到回到灣區家中幾天後，發現新冠檢測呈陽性。但是她表示：「檢測陽性後應如何處理的流程，非常令人困惑。」

幾天後，在諮詢專業護士的建議後，何海倫到西柏克萊那間已關閉的老人中心接受檢測與治療，該中心已經轉為加州新設立的新冠檢測治療站之一。

加州醫療人員將輝瑞Paxlovid（帕斯洛韋）以及默克molnupiravirin（莫納皮拉韋）等新冠口服藥送到患者手中的速度，一直很慢。然而，染疫的患者必須在出現症狀的最初幾天服用，才能避免演變成重症。可是，官員表示，迄今全州僅不到800人在OptumServe營運的檢測治療站取得處方藥，而在6月初時，加州平均每天就有近1萬4000人感染新冠病毒。

加州公共衛生局局長阿拉貢（Tomás Aragón）表示，推廣一站式檢測治療作法的目標是，確保高危患者能夠獲得避免住院的治療藥物。

加州政府表示，一站式檢測治療首要任務是讓數百萬年長、患有慢性病和殘疾的美國人，尤其是窮人和沒有保險者能夠獲得這些口服藥。只是，是否應該服藥的評估可能需花一個半小時。工作人員必須確保患者沒有服用會與抗病毒藥物交互作用的藥物，包括降膽固醇藥物和一些避孕藥。

西柏克萊OptumServe檢測治療站的護士長塞克雷塔（Liliya Sekreta）表示，可能符合條件的患者包括65歲以上、患有慢性病、肥胖或未接種疫苗的人。但是，如果出現嚴重症狀，或者完全沒有症狀，就不應服用這些藥物。

加州大學 舊金山分校流行病學家比賓斯—多明戈（Kirsten Bibbins-Domingo）指出，因為必須親臨現場的評估，反使檢測治療模式變得混亂並且效率低下。她主張，如果醫生同意的話，人們應可以輕易地透過遠距看診來獲得這些藥物。