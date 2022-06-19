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槍枝氾濫 矽谷中學生赴華府面交國會議員3000封請願信

記者熊移山／聖荷西報導
學生將信件交給聯邦參議員帕迪亞時，代表學生還用西班牙語表達在德州槍擊案之後，他們非如何害怕以及擔憂校園安全。(圖片截自Alum Rock Union 推特)
學生將信件交給聯邦參議員帕迪亞時，代表學生還用西班牙語表達在德州槍擊案之後，他們非如何害怕以及擔憂校園安全。(圖片截自Alum Rock Union 推特)

美國部分中學生通常會利用暑假期間前往首府華盛頓DC參訪，藉此認識從小在書本中介紹的首都。來自矽谷Alum Rock學區30多位8年級中學生，日前也踏上畢業行的「國會之旅」，他們除了一般參觀行程之外，也將全學區師生近3000封請願信交給加州兩位國會議員，表達他們對槍枝問題的擔憂。

上個月發生在德州小學的槍擊事件，除了震驚社會之外，很多人忽略了學生們的感受。矽谷Alum Rock學區中學生，在事件發生之後就發起了一人一信反槍枝氾濫活動。結果收到了3000多封來自各年級及老師的投書，最後決定交由暑假前往DC參訪的同學們面交國會議員。

當將部分信件交給加州首位拉丁裔的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）時，代表學生還用西班牙語表達在德州槍擊案之後，他們非常害怕以及擔憂校園安全。帕迪亞表示，非常感動這群孩子勇於表達自己的理念，也會全力支持他們的理念。

另外一位接受請願的是加州聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)。羅芙根也在自己的社群媒體上回應，她很開心與這群來自矽谷的學生會面，十分佩服他們的舉動，她會支持所有關於管制槍枝或攻擊性武器、高容量彈夾以及嚴格執行背景調查的相關法案。她也會將他們所留下的上百封信件讀完。

雖然信件內容大同小異，但也真實的表達學生們的恐懼。他們或許並不了解「政治」背後的角力，只單純希望這類的事件不應該再發生，讓無辜的學童免受傷害。Alum Rock學區心理健康諮商師Annya Artigas博士接受媒體訪問時回應，支持學生用他們的聲音談論學校應該是什麼樣子，應該做些什麼不同的事情，才能保障他們安全。並表示很高興看見學生了解自己有責任和義務，傳達他們的聲音給社會大眾。

眾議員羅芙根事後於自己的社群媒體回應，她會支持所有關於管制槍枝或攻擊性武器、高容...
眾議員羅芙根事後於自己的社群媒體回應，她會支持所有關於管制槍枝或攻擊性武器、高容量彈夾以及嚴格執行背景調查的相關法案。(圖片截自Alum Rock Union 推特)

學區 加州 矽谷

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