張建敏總領事舉行到任記者會 稱中美關係應做好3件事

中國駐舊金山领事馆總新任領事張建敏。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山 總領事館17日舉行張建敏總領事到任記者會，十餘家灣區華文媒體出席，由副總領事潘慶江主持會議。

總領事張建敏（左），副總領事潘慶江（右）。（記者李怡／攝影）

張建敏表示，5月下旬來到舊金山任職，作為第14任中國駐舊金山總領事，深感責任重大，使命光榮，會與總領館的同事一起，努力促進領區各界與中國的友好交流與合作，增進雙方人民的理解，維護中國公民與機構的合法權益，推動中美關係回到健康發展軌道。

他表示，中美關係走到了自建交以來的一個十字路口，遭遇很多新的挑戰與考驗。面對中美關係出現的困難局面，張建敏認為應做好三件事情：

落實元首共識

張建敏說，自去年以來習近平 主席與拜登 總統已經進行了多次視頻會議與通話，達成許多重要共識。習近平主席提出中美之間應該互相尊重、和平共處、合作共贏，這是中美新時期相處的正確之道。拜登總統也表示，中美之間應該遵守：美方不尋求新冷戰與改變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持台灣獨立、無意與中國發生衝突。

張建敏強調，最重要的是要說到做到，落實好兩國元首達成的重要共識。兩國可以共同努力加強溝通，增進互信，管控分歧，擴大合作，為推動中美關係回到健康發展軌道積累條件。

經貿務實合作

這些務實合作本質上是互利共贏的。他說，自1979年建交以來，中美之間的貿易為美國創造了多達260萬個就業機會。中國也是兩國貿易的受益者，美國是中國最大的貿易夥伴、最大的出口市場。兩國還有共同關心的諸如氣候變化、公共衛生、反恐、核不擴散、地區安全等問題。中美都是有世界影響力的大國。兩國都應該認識到，兩國對於世界和平發展有著不可推卸的責任與義務。應該看到中美關係不只是兩國之間的事情，也與世界的前途命運相關。中美關係已經成為世界上相互交流最深，合作領域最廣，共同利益最大的雙邊關係之一。兩國做到合作共贏，不只是兩國人民也是世界人民的共同期待。

增進人民友好

張建敏提到，人民友好是寶貴的財富，更為兩國關係發展的重要基礎，中美兩國已經有284對友好城市，疫情之前每年有500多萬的民眾往來於兩國之間，留學生數量高達幾十萬。民間友好是中美兩國的重要根基。願與美國各界朋友一道，推動兩國人民加強交流增進理解，共同為中美關係創造合作共贏的美好未來。

在回答記者問環節，張建敏表示，願意為未來加強中美之間的人文交流、科技交流等做出努力，也會深入僑民社區與在美華人華僑一起，為中美友好關係發展做出不懈的努力。