灣區確診減 衛生官員：疫情恐延長到夏季 室內應戴口罩

灣區最近新冠新增病例有減少趨勢，但仍在高點。（美聯社）

隨著這波新冠疫情 逐漸緩和，灣區 的新增病例數也開始減少，不過衛生官員提醒民眾，在社區中傳播的病毒量仍然高得驚人，新出現的變種病毒可能會讓疫情延長到夏季。

最新數據顯示，截至16日，灣區過去一周單日平均新增病例數已低於3000例，是自5月中旬以來首次低於3000 ，也比月初低了30%。

在過去三周裡，加州新增病例數每隔幾天就會上下波動。截至16日，加州過去一周單日平均新增病例數約1萬3500例，比月初低8%。不過，由於大部分民眾現在都在家自行做病毒檢測，或根本不做檢測，新增病例普遍被認為嚴重低估。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）說：「好消息是我們的確看到一些疫情趨於平穩、甚至下降的跡象，但是新增病例數仍然很高，民眾在室內時應該戴上口罩 。」

基於地區的新增病例率和醫院病床使用率，灣區現在有七縣仍然被聯邦疾病防治中心（CDC）列為「高社區傳播風險」級別，除了舊金山和聖馬刁縣。在這個級別下，CDC建議所有居民在公共室內場所要戴上口罩，醫療系統可能因為負擔過重已開始承受壓力。灣區目前僅有阿拉米達縣恢復口罩令。

灣區16日的新冠住院人數比一周前略有減少，是過去近兩個月來首次降低。儘管如此，過去一周的住院人數仍在持續增加中，只不過與本月初和上個月相比，增加速度有所放緩。

灣區目前的新冠死亡人數雖然仍然很少，但過去一周以來略有上升，平均每日有五到六人死於新冠，比過去兩個月平均每日只有兩到四人死亡高。

衛生專家表示，與上次Omicron疫情時病例快速飆增至無法想像的數目，然後再快速暴跌不同，這波疫情可能需要更多時間才能逐漸減弱，主要是受到Omicron的亞型病毒株在社區站穩腳跟的影響，尤其是BA.4和BA.5病毒株，目前約20%的新增病例都是它們造成的。BA.4和BA.5病毒株可能讓疫情趨緩速度變慢，還可能導致病例再度激增。

前柏克萊加大公共衛生學院院長蕭特爾（Stephen Shortell）說：「我形容這波疫情是長尾型（long tail），它不會急遽下降，會一直伴隨著我們。我不認為病例在未來幾個月中會急遽增加，但是不像過去那樣大幅減少。」