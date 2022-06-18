聖縣5歲以下兒童疫苗下周開打 免費也不需保險

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪在新聞發布會上，介紹幼兒疫苗的最新進展。（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉縣有大約10萬名五歲以下的孩童，他們是目前唯一沒有新冠疫苗 來源的群體。針對五歲以下幼兒特別配方新冠疫苗，已在本周被FDA批准，CDC 預計將在本周末完成對此疫苗的審核。縣府預計，這批幼兒特別配方新冠疫苗將會在下周一（6月20日）運抵該縣，最快可以在下周二開始為聖縣五歲以下兒童注射新冠疫苗。

在疫苗準備就緒後，民眾可以通過www.sccfreevax.org網站為這個年齡段的兒童預約疫苗接種。網站上提供了縣府疫苗接種地點，以及醫療保健提供單位或藥局 的連結。網上預約要在確保疫苗供應到位之後才會開放，預計最快可能在6月20日的下午開放預約窗口。疫苗是完全免費的，也不需要保險。

聖他克拉拉縣醫學中心主管湯儀（Dr. Jennifer Tong）保證，這批疫苗非常安全且有效，而且副作用很小。孩子在接種疫苗後一小段時間可能會覺得疲勞，想睡覺，食慾下降，目前還未發現有什麼其他嚴重的副作用。湯儀說，「我們的同仁已經預備好接收這批疫苗，一旦CDC核准，就會展開施打作業」。

聖他克拉拉縣衛生局長及公共衛生主任柯迪（Dr. Sara Cody）博士表示，「這是為社區中不同年齡的所有民眾施打疫苗的最後一步」，雖然跟成人患者相比，五歲以下兒童患者比較少出現重症情況，但與其他年齡段的孩子相比，五歲以下兒童在感染肺炎後卻有比較高的住院率。根據柯迪提供的數據，美國已有超過500名五歲以下幼童死於新冠，其中聖他克拉拉縣就有一名，大概有三分之二 的染疫幼兒要住院，另外有5%的染疫幼兒出現了長新冠（Long Covid）的症狀。疫苗能預防孩子感染新冠，保證他們的正常學習和生活。

作為一名兩歲幼兒的媽媽，湯儀感嘆道，「我終於可以給我的孩子打疫苗了。這層額外的保護層可以讓我的孩子保持健康，這對我們家長來說特別重要」。

藥局除了透過加州政府和聯邦衛生資源和服務局取得疫苗以外，像是Kaiser Permanente 和Palo Alto醫療基金會等的跨縣大型醫療機構，也都會直接從政府渠道取得疫苗。根據相關法規，施打有年齡要求的疫苗必須由藥劑師進行，因此可能不是所有參與疫苗施打計畫的藥局都能替幼童打疫苗。幼童家長除了可以透過疫苗預約網站查詢現有的診所地點以外，縣府也將在山景城設置一個新的疫苗接種站。

總體來看，聖他克拉拉縣目前新冠患者的住院率和死亡率都比較低，這都要歸功於疫苗接種的普及。但根據監測，聖縣目前污水裡的新冠病毒含量是在持續增加的，所以民眾還應該繼續做好防護措施。