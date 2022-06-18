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勇士奪冠現場抱成一團 20日金山封王遊行細節出爐

編譯組／舊金山17日電
勇士隊訂於6月20日在舊金山舉行總冠軍慶祝遊行。（美聯社）
勇士隊訂於6月20日在舊金山舉行總冠軍慶祝遊行。（美聯社）

勇士隊過去曾在屋崙舉行過三次總冠軍慶祝遊行，在16日奪得8個賽季以來第4個總冠軍頭銜後，勇士隊17日宣布，他們的2022年總冠軍遊行將於20日在舊金山舉行。

20日的遊行將從上午11時20分開始，從市場街和Main Street交叉口出發，遊行到到市場街和6街交叉口為止。這將是自2014年巨人隊第三次奪得世界大賽冠軍舉行遊行後以來，職業球隊冠軍遊行首次回歸舊金山。

灣區NBC電視台將實況播這場遊行和遊行前的各項慶祝活動，時間從上午9時30分到下午2時。

勇士隊奪下總冠軍，賽後柯瑞喜極而泣。(記者劉先進╱攝影)
勇士隊奪下總冠軍，賽後柯瑞喜極而泣。(記者劉先進╱攝影)
教頭柯爾激動的擁抱隊員。（Getty Images）
教頭柯爾激動的擁抱隊員。（Getty Images）
勇士奪冠欣喜若狂，場外觀眾歡呼，場上隊員們興奮得擁抱成一團。（美聯社）
勇士奪冠欣喜若狂，場外觀眾歡呼，場上隊員們興奮得擁抱成一團。（美聯社）

灣區捷運（BART）表示，他們會加開十多個班次應付眾多人潮。捷運指出，由於這將會是許多人在新冠疫情開始後首次搭乘捷運參加遊行，因此，他們提供以下注意事項供參加遊行的乘客參考：

● 在所有灣區捷運車站和列車上都必須配戴口罩；

● 因為遊行後沒有其他集會活動，民眾沒有必要都在市政中心（Civic Center Station）車站上下車；

● Embarcadero、Montgomery Street、Powell Street、市政中心等四個車站都位於遊行路線上；

● 遊行終點位於Powell Street站和市政中心站之間，在市政中心站下車的民眾，可以從車站東口出去前往7街；

● 當天上午遊行開始前，紅線（列治文到密爾布瑞）和黃線（安蒂奧克到舊金山機場）列車不會停靠Montgomery Street站，乘客必須在Embarcadero、Powell Street和市政中心站下車；

● 在Embarcadero站上下車的乘客最好避免使用市場街和Main Street的出口，因為這個出口通往遊行私人準備區；

奪冠後的勇士球星樂開懷，開心的跟孩子說個不停。（美聯社）
奪冠後的勇士球星樂開懷，開心的跟孩子說個不停。（美聯社）
勇士隊奪下總冠軍，柯瑞他當選總決賽MVP後高舉獎杯歡呼。(記者劉先進╱攝影)
勇士隊奪下總冠軍，柯瑞他當選總決賽MVP後高舉獎杯歡呼。(記者劉先進╱攝影)

● 出門前最好先從Apple Pay或Google Pay下載Clipper卡到手機裡，Clipper卡將提供3元折扣給新使用者；

● 可下載灣區捷運應用程式計畫行程，以便獲得捷運實際發車時間和支付停車費用；

● 遊行當天車站和列車將十分擁擠，最繁忙的時間預計是上午9時到遊行開始時，以及下午1時到3時；

● 在計畫搭乘捷運前，請考慮搭乘巴士、步行，或請人開車送您到遊行地點。儘管捷運車站提供大量停車位，但部分車站的停車位在遊行時可能會被停滿。

湯普森高舉獎杯慶祝勝利。（Getty Images）
湯普森高舉獎杯慶祝勝利。（Getty Images）
安德魯維根斯攻守俱佳，是此次勇士奪冠功臣。（Getty Images）
安德魯維根斯攻守俱佳，是此次勇士奪冠功臣。（Getty Images）
勇士奪冠四大功臣伊古達拉(左起)、格林、湯普森、柯瑞。(記者劉先進╱攝影)
勇士奪冠四大功臣伊古達拉(左起)、格林、湯普森、柯瑞。(記者劉先進╱攝影)

柯瑞在總冠軍賽拿下全場最高34分，表現精采。(記者劉先進╱攝影)
柯瑞在總冠軍賽拿下全場最高34分，表現精采。(記者劉先進╱攝影)

遊行 捷運 灣區

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