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審計報告：舊金山市府白人時薪 比少數族裔高24%

編譯組／灣區17日電
審計報告指出，舊金山市白人員工時薪比有色人種族裔同事高24%。圖為舊金山市政廳。(Getty Images)
審計報告指出，舊金山市白人員工時薪比有色人種族裔同事高24%。圖為舊金山市政廳。(Getty Images)

根據舊金山市「預算與立法分析辦公室」(Budget and Legislative Analyst’s Office)就業審計報告，2020-2021財政年度，舊金山市府白人員工平均時薪為62.66元，比平均時薪53.97高出16%。白人員工去年平均時薪收入也比有色人種44.78高出24.4%。

若以各個種族與族裔劃分，2020-2021年度美國印度安人或阿拉斯加本土員工時薪54.21元；菲律賓裔員工時薪52.82元；亞裔員工時薪51.99元；西班牙裔員工時薪50.50元；黑人員工時薪46.66元；多族裔員工時薪46元。儘管有色人種員工的平均時薪於2020-2021年期間上漲12.5%至50.36元，但是，每個非白人員工類別收入，都低於平均時薪。

舊金山市府相關勞動力在兩年期間內下降4%，自2018-2019財政年度的3萬6497名員工、減少至上一個財政年度的3萬5046名。首席分析師葛切爾(Dan Goncher)表示，勞動力減少原因有二：有更多人離職；舊金山市在疫情初期減緩招聘。2020年疫情第一階段期間，許多招聘都停止，當時舊金山市當局各部門僅聘用必要工作者(essential workers)。

薪資報告實際反映了整體薪資情況，比疫情前稍有改善，當時舊金山市白人員工時薪、比有色人種高出27%。亞裔於上個年度在舊金山市府相關部門約有1萬名員工、佔總勞動力28.7%，人數為所有族裔最多，超過兩年前以白人雇員為最大種族群體。

舊金山市於上一個財政年度，招聘共2207人、比兩年前減少44%，管理人員比例也下降3.6%。管理階層中，亞裔、黑人與多族裔員工比例，2020-2021財政年度期間略有增加。

191名亞裔管理職員工佔舊金山市共約1000名管理職位的18.7%；124名黑人員工佔領導職12.1%；90名西班牙裔佔8.8%；9名多族裔員工管理職佔0.9%。與舊金山人口結構相比，亞裔、西班牙裔與多族裔員工在管理職位的比例偏低。根據美國人口普查局數據，舊金山白人人口佔42%，有超過540名白人員工擔任半數以上的舊金山市管理職務。

舊金山 亞裔 疫情

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