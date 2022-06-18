屋崙市府未點頭… 運動家新球場談判 仍待協商

屋崙提案海濱新球場將是位在霍華德航運站、設有3萬5000個座位的海濱球場，還有3000個住宅單位，150萬平方英尺的商業空間。(圖取自屋崙市府官網)

屋崙 運動家隊表示，他們同意在團隊提議的海濱球場建造市府期望的可負擔房屋數量，這也是球隊與官員們談判的癥結，以換取更多資金協助支付基礎建設。但是，屋崙市拒絕提議條款。

運動家隊總裁卡瓦爾(Dave Kaval)表示，球隊同意提供城市15%可負擔住房，以換取停車、銷售與營業執照稅產生的稅款，協助支付提議的基礎設施升級。卡瓦爾並未具體說明需要多少稅款。

屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)透露，這些稅收收入將達數百萬元。她告訴「紀事報」，正在努力達成一項對雙方都有利的談判解決方案，嘗試完成項目的公平協議。運動家隊的提議被拒絕，是因為屋崙市認為有更好的方法支付確定的成本，而不會讓城市的普通基金稅款面臨風險。

屋崙市與運動家隊之間針對球場擬議項目的最終條款，雙方已進行一年多的協商。兩個主要癥結是可負擔住房與支付基礎設施的成本。

薛麗比告訴「紀事報」，屋崙市有信心運動家隊將達到城市可負擔住房需求。但是，屋崙市也希望將停車與營業執照稅收入用於其他需求，包括關鍵基礎設施升級與改善安全。

屋崙提案海濱新球場項目價值10億元，資金來自私人融資 ，將位在霍華德航運站(Howard Terminal)、設有3萬5000個座位的海濱球場，還有3000個住宅單位、多達150萬平方英尺的商業空間、27萬平方英尺的零售地點，以及室內3500個座位的表演中心、400旅館 房間和高達18英畝的公共開放空間。這個由運動家隊提出計畫，將是全國最昂貴的開發案之一，預期將大幅改變屋崙海濱地區發展。

屋崙市府人員已提議在霍華德馬頭的球場場地、建立一個基礎設施金融區，用以轉移地產稅、協助基礎設施建設，例如在地可負擔住房、公園與其他「具有社區意義的基礎建設」。屋崙市府認為，若沒有球場計畫，稅收就不會存在。屋崙市也積極尋求縣府協助，已提供稅金支付基礎建設，運動家隊也可進行建設球場計畫。