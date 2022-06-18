我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

屋崙市府未點頭… 運動家新球場談判 仍待協商

編譯組／灣區17日電
屋崙提案海濱新球場將是位在霍華德航運站、設有3萬5000個座位的海濱球場，還有3000個住宅單位，150萬平方英尺的商業空間。(圖取自屋崙市府官網)
屋崙提案海濱新球場將是位在霍華德航運站、設有3萬5000個座位的海濱球場，還有3000個住宅單位，150萬平方英尺的商業空間。(圖取自屋崙市府官網)

屋崙運動家隊表示，他們同意在團隊提議的海濱球場建造市府期望的可負擔房屋數量，這也是球隊與官員們談判的癥結，以換取更多資金協助支付基礎建設。但是，屋崙市拒絕提議條款。

運動家隊總裁卡瓦爾(Dave Kaval)表示，球隊同意提供城市15%可負擔住房，以換取停車、銷售與營業執照稅產生的稅款，協助支付提議的基礎設施升級。卡瓦爾並未具體說明需要多少稅款。

屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)透露，這些稅收收入將達數百萬元。她告訴「紀事報」，正在努力達成一項對雙方都有利的談判解決方案，嘗試完成項目的公平協議。運動家隊的提議被拒絕，是因為屋崙市認為有更好的方法支付確定的成本，而不會讓城市的普通基金稅款面臨風險。

屋崙市與運動家隊之間針對球場擬議項目的最終條款，雙方已進行一年多的協商。兩個主要癥結是可負擔住房與支付基礎設施的成本。

薛麗比告訴「紀事報」，屋崙市有信心運動家隊將達到城市可負擔住房需求。但是，屋崙市也希望將停車與營業執照稅收入用於其他需求，包括關鍵基礎設施升級與改善安全。

屋崙提案海濱新球場項目價值10億元，資金來自私人融資，將位在霍華德航運站(Howard Terminal)、設有3萬5000個座位的海濱球場，還有3000個住宅單位、多達150萬平方英尺的商業空間、27萬平方英尺的零售地點，以及室內3500個座位的表演中心、400旅館房間和高達18英畝的公共開放空間。這個由運動家隊提出計畫，將是全國最昂貴的開發案之一，預期將大幅改變屋崙海濱地區發展。

屋崙市府人員已提議在霍華德馬頭的球場場地、建立一個基礎設施金融區，用以轉移地產稅、協助基礎設施建設，例如在地可負擔住房、公園與其他「具有社區意義的基礎建設」。屋崙市府認為，若沒有球場計畫，稅收就不會存在。屋崙市也積極尋求縣府協助，已提供稅金支付基礎建設，運動家隊也可進行建設球場計畫。

屋崙 旅館 融資

上一則

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

下一則

加州擴大房貸紓困 灣區1.3萬家庭受惠

延伸閱讀

華裔力挺 勝利婭大勝當選阿縣警長 盼打造「小鎮警民關係」

華裔力挺 勝利婭大勝當選阿縣警長 盼打造「小鎮警民關係」
仇恨犯罪？ 25歲亞裔屋崙被劫打成重傷 倒在街上不省人事

仇恨犯罪？ 25歲亞裔屋崙被劫打成重傷 倒在街上不省人事
槍殺屋崙2法警 前空軍上士躲死刑、判41年

槍殺屋崙2法警 前空軍上士躲死刑、判41年
場邊人語／幸運魔術 放眼建樹

場邊人語／幸運魔術 放眼建樹
屋崙商業稅改 議會通過 11月公投

屋崙商業稅改 議會通過 11月公投

熱門新聞

北加州一個加油站經理不小心把油價標成每加侖只要69分錢，導致加油站損失慘重，被老闆炒魷魚。（電視新聞截圖）

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

2022-06-15 01:31
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」

2022-06-16 17:50
高鐵項目舊金山至聖荷西段環評報告發布。（美聯社）

金山到聖荷西高鐵路段最終環評出爐 完工後單程30分鐘

2022-06-12 02:15
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
警方在邰伍家中，起出大批軍火。（聖荷西警方提供）

矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍

2022-06-14 17:50
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）

濃豆乳深耕打出知名度 開創新口味攻主流市場

2022-06-10 22:40

超人氣

更多 >
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍