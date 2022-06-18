同性戀驕傲日大遊行 金山警將確保安全

舊金山警察局會保障驕傲日遊行的安全問題。（圖片來自美聯社）

舊金山警察 局（SFPD）17日發表聲明稱，將致力維護今年舊金山的驕傲周的安全。在每年6月第四個周末舉辦的舊金山同性戀驕傲日遊行 (Gay Pride Parade) ，是世界上最大的同性戀慶祝活動，也是舊金山最受歡迎和參加人數最多的活動之一。 SFPD稱，由於預計會有大量來自世界與全國的遊客參加驕傲遊行，為大家提供一個安全的環境是舊金山警察局的第一要務。

舊金山警察局長史考特（William Scott)稱，舊金山警察局的每一位警員都希望確保前來參加遊行的每個人，在我們這個多元化、充滿活力的城市感到安全和受歡迎。我們正在與活動組織者和我們的合作執法機構密切合作，以確保人們能夠在安全和快樂的環境中慶祝愛、平等和團結。

屆時，舊金山警察局會配備人員處理全市範圍內所有服務電話，以及在活動中提供足夠的公共安全人員。史考特強調，「安全是每個人的責任，包括參與者、組織者、安保人員和執法人員。」

舊金山警察局提醒公眾，遵守驕傲節的安全措施。遊行現場會設有安全檢查通道，請民眾留出額外的時間通過安全檢查站，可將不必要的物品留在家中，以減少安檢時間。隨身攜帶的包裹不能大於18英寸 x 18英寸。行李需過安全檢查且沒有儲物櫃可存放超大行李；禁止外帶酒類進入場館，禁止在城市街道上持有敞開的容器或飲用酒精飲料；不要接受陌生人的飲料，保管好自身的財務安全等。如遇緊急情況或意外請撥打 9-1-1。要提供匿名提示，請致電 SFPD 匿名提示撥打 (415) 575-4444。

預計今年舊金山驕傲大遊行隊伍的參與人數，會達到3、4萬人，近300個團體參加。每年6月最後一個周日的驕傲遊行，不僅有舊金山和灣區的男同志、女同志、雙性戀者等，還有來自全美或全世界的人士一起狂歡。遊行前，會在卡斯楚區附近的雙子峰山上，掛起巨大的倒粉紅三角旗幟。而在遊行前一晚，卡斯楚區會進行愛心捐贈封街活動，整個夜晚沿街的店家將燈火通明，飲酒狂歡，封街狂歡會在午夜前結束，讓人們好準備第二天一早的遊行。