我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

同性戀驕傲日大遊行 金山警將確保安全

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山警察局會保障驕傲日遊行的安全問題。（圖片來自美聯社）
舊金山警察局會保障驕傲日遊行的安全問題。（圖片來自美聯社）

舊金山警察局（SFPD）17日發表聲明稱，將致力維護今年舊金山的驕傲周的安全。在每年6月第四個周末舉辦的舊金山同性戀驕傲日遊行(Gay Pride Parade) ，是世界上最大的同性戀慶祝活動，也是舊金山最受歡迎和參加人數最多的活動之一。 SFPD稱，由於預計會有大量來自世界與全國的遊客參加驕傲遊行，為大家提供一個安全的環境是舊金山警察局的第一要務。

舊金山警察局長史考特（William Scott)稱，舊金山警察局的每一位警員都希望確保前來參加遊行的每個人，在我們這個多元化、充滿活力的城市感到安全和受歡迎。我們正在與活動組織者和我們的合作執法機構密切合作，以確保人們能夠在安全和快樂的環境中慶祝愛、平等和團結。

屆時，舊金山警察局會配備人員處理全市範圍內所有服務電話，以及在活動中提供足夠的公共安全人員。史考特強調，「安全是每個人的責任，包括參與者、組織者、安保人員和執法人員。」

舊金山警察局提醒公眾，遵守驕傲節的安全措施。遊行現場會設有安全檢查通道，請民眾留出額外的時間通過安全檢查站，可將不必要的物品留在家中，以減少安檢時間。隨身攜帶的包裹不能大於18英寸 x 18英寸。行李需過安全檢查且沒有儲物櫃可存放超大行李；禁止外帶酒類進入場館，禁止在城市街道上持有敞開的容器或飲用酒精飲料；不要接受陌生人的飲料，保管好自身的財務安全等。如遇緊急情況或意外請撥打 9-1-1。要提供匿名提示，請致電 SFPD 匿名提示撥打 (415) 575-4444。

預計今年舊金山驕傲大遊行隊伍的參與人數，會達到3、4萬人，近300個團體參加。每年6月最後一個周日的驕傲遊行，不僅有舊金山和灣區的男同志、女同志、雙性戀者等，還有來自全美或全世界的人士一起狂歡。遊行前，會在卡斯楚區附近的雙子峰山上，掛起巨大的倒粉紅三角旗幟。而在遊行前一晚，卡斯楚區會進行愛心捐贈封街活動，整個夜晚沿街的店家將燈火通明，飲酒狂歡，封街狂歡會在午夜前結束，讓人們好準備第二天一早的遊行。

舊金山 遊行 警察

上一則

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

下一則

加州擴大房貸紓困 灣區1.3萬家庭受惠

延伸閱讀

自然保護區踏青

自然保護區踏青
芝24區區長閃辭

芝24區區長閃辭
猜猜我是誰？密州動物園泡泡怪現蹤 答案揭曉

猜猜我是誰？密州動物園泡泡怪現蹤 答案揭曉
亞太裔傳統月 舊金山警長史考特感謝亞裔警貢獻

亞太裔傳統月 舊金山警長史考特感謝亞裔警貢獻
城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

熱門新聞

北加州一個加油站經理不小心把油價標成每加侖只要69分錢，導致加油站損失慘重，被老闆炒魷魚。（電視新聞截圖）

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

2022-06-15 01:31
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」

2022-06-16 17:50
高鐵項目舊金山至聖荷西段環評報告發布。（美聯社）

金山到聖荷西高鐵路段最終環評出爐 完工後單程30分鐘

2022-06-12 02:15
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
警方在邰伍家中，起出大批軍火。（聖荷西警方提供）

矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍

2022-06-14 17:50
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）

濃豆乳深耕打出知名度 開創新口味攻主流市場

2022-06-10 22:40

超人氣

更多 >
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍