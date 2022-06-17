2026世界杯足球賽 選中灣區李維球場舉辦

舊金山49人主場李維球場，被選中主辦2026年世界杯。(美聯社）

國際足聯16日宣布，舊金山 灣區被選為2026年世界杯的主辦城市之一，比賽將在聖他克拉拉市的李維球場（Levi‘s Stadium）進行。這是國際足聯世界杯歷史上第二次，也是自1994年以來第一次來到美國。

這場全世界足球 的盛宴將在美國、墨西哥 和加拿大多個城市進行，共包含16個體育場地。其中西部的主辦城市還包括溫哥華、西雅圖、洛杉磯以及墨西哥的瓜達拉哈拉。

2026年世界杯是該賽事歷史上規模最大的一次，將有48支球隊參加該賽事，與2022年卡達世界杯共32支球隊相比有大幅地擴充。2022年世界杯將在今年11月開賽。

舊金山49人隊主場—李維體育場在2014年投入使用，先後舉辦了多場大型美式足球比賽，包括2016年的超級杯。該體育場可以容納71000人，球場表面為草地。

1994年世界杯，灣區的史丹福體育場（Stanford Stadium）擊敗舊金山49人前主場燭台球場 （Candlestick Park）成為世界杯比賽的場地。共有六場比賽在這裡進行，包括八分之一決賽東道主美國對巴西，以及四分之一決賽瑞典對羅馬尼亞。當時，史丹福體育場可以容納8萬4147人。