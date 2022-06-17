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聖荷西-舊金山高鐵 預算激增3倍 估達53億

編譯組／灣區16日電
加州高速鐵路計畫已受到經費短缺與成本飆漲等因素困擾多年，影響全國大型建設項目。(Getty Images)
加州高速鐵路計畫已受到經費短缺與成本飆漲等因素困擾多年，影響全國大型建設項目。(Getty Images)

加州高速鐵路計畫已受到經費短缺與成本飆漲等因素困擾多年，6月份公布新報告又遭受另一個未預期的打擊。報告將舊金山聖荷西路段的成本估算增加三倍以上、達到驚人的53億元。

新成本估算是報告的一部分，其他報告內容還包括為 48 英里長的路段、完成了長達數年的環境清理過程，路段將以每小時110 哩的速度，在電氣化的加州火車軌道上運送子彈列車，沿著半島最終到達南加州。

上周公布的環境報告，還包括經過半島之聖荷西到舊金山高鐵路線新成本估算，金額是高鐵管理局(High-Speed Rail Authority )2022年計畫金額的三倍。預算修訂原因包括通貨膨脹、房地產成本以及供應鏈問題，影響全國大型建設項目。但報告也強調，高鐵管理局對陷入困境的鐵路項目成本預算搖擺不定，導致計畫成為加州最昂貴且最具爭議的項目之一。

高鐵管理局執行長凱利(Brain Kelly)表示，當局估算成本膠著，是因為沒有資金，無法在準確時間表制定預算。因為沒有資源提供資金來實現目標，只會讓計畫處於一個永遠猜測的位置。

不過即使成本數字高出許多，與項目其他部分相比，聖荷西到舊金山路段相對便宜且破壞性小，因為其仰賴現存的加州火車軌道與車站，與連接中谷地區到矽谷的路段不同，不涉及大規模的隧道挖掘作業。

加州選民於2008年通過這個項目計畫時，當局承諾從洛杉磯到舊金山僅需2小40分鐘的高鐵車程，加上連接沙加緬度與聖地牙哥，總成本為450億元。自此之後，成本預估已增加超過兩倍。4月份通過的2022年商業計畫中，並未增加從聖荷西到舊金山路段的成本，就已額外增加130億元、整個項目成本高達1130億元。凱利受訪時透露，總成本還可能增至1200億元。

灣區部分將包括三個擴展的加州火車站，包括聖荷西Diridon車站、密爾布瑞車站與舊金山第四街與國王街車站。高鐵局官員期望路段能延伸至Salesforce Transit Center。計畫將拉直軌道、提高道路交叉口的安全性，並整修至少八個加州火車站，為子彈列車鋪路。

加州 舊金山 聖荷西

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