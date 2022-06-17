亞馬遜涉未標明有毒警告 最高院允消費者提告

法院准許加州消費者對亞馬遜未標明有毒警告提告。（美聯社）

加州 最高法院15日保留一項裁決，允許客戶起訴亞馬遜 公司，因為這家公司沒有警告買家它銷售的一些產品可能含有汞等有害物質。

法院在裁決中拒絕了亞馬遜的律師提出的審查下級法院裁決的請求。裁決稱亞馬遜違反了加州的65號提案。該提案要求公司，就其生產或銷售的產品中所含有的已知可導致癌 癥、生殖系統傷害或出生缺陷的化學物質，向消費者發出警告。

該案涉及一起在阿拉米達縣提起的訴訟，稱這家網上零售巨頭盡管知道皮膚美白霜中有毒汞含量令人擔憂，卻仍然在知情的情況下允許此類美白霜在其網站上銷售多年。

汞會傷害孕婦和她們的胎兒。該訴訟稱，一些由第三方生產，但在亞馬遜上銷售的產品，其汞含量是美國聯邦法定上限的數千倍。

亞馬遜：問題產品早已刪除

亞馬遜16日聲明中說，安全是重中之重，有問題的產品早已被刪除。

「我們要求所有產品符合適用的法律和法規，並有積極的措施來防止可疑或不符合規定的產品上市，同時還對我們商店中銷售的產品是否存在產品安全問題進行監測」，聲明說。

最高法院的訴訟允許以前的法院裁決作為先例在州法院使用。然而該訴訟案的原告律師都提（Rachel Doughty）說，加州擁有如此大的市場份額，亞馬遜為遵守第65號提案而采取的任何行動，都可能對消費者產生更為廣泛的影響。

都提在電子郵件中說：「這些舉措可以是從亞馬遜網站上刪除含有致癌物或生殖毒素的產品，或者亞馬遜采取措施，確保對此類商品提供警告。這樣消費者就可以采取措施，避免接觸這些化學品」。

該訴訟於2019年被一名法官駁回，該法官認為亞馬遜受到聯邦通信規範法個條款的保護。該條款規定網站對其他方發布的內容不承擔責任。

然而，今年3月，一個州上訴法院表示，亞馬遜不僅僅是作為零售商列出其現有商品的地方，而是積極地儲存、銷售和運輸這些商品。裁決說，任何出售相同面霜的藥店都將被要求發布65號提案的警告。