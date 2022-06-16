華裔力挺 勝利婭大勝當選阿縣警長 盼打造「小鎮警民關係」

在阿拉米達縣警任職25年的勝利婭（Yesenia Sanchez），在6月初選中，大勝謀求連任的現任警長埃亨（Gregory J. Ahern），成功當選阿縣下任警長。（記者劉先進／攝影）

獲許多華裔 支持、在阿拉米達縣警任職25年的勝利婭（Yesenia Sanchez），在6月初選中，獲得13萬3628張選票、計52.69%的投票率，大勝謀求連任的現任警長埃亨（Gregory J. Ahern），成功當選阿縣下任警長。

截至14日的計票數據，現任警長埃亨獲得7萬9853張選票，得票率31.39%；初選通常投票率不高，勝利婭比埃亨的選票多出67.3%，可謂壓倒性勝利。勝利婭15日說，為這次全面的勝利而驚喜，「這說明了選民們的想法。他們真正要求的是，領導層的變化。現任警長競選連任，籌集到更多資金，但錢買不來競選，買不來選票。」

身為下屬挑戰希望連任的警長，勝利婭此前一度不被看好。她在縣警辦公室工作25年，曾在街上巡邏，擔任過調查員，調查財產、攻擊、性侵、謀殺等犯罪，也在阿縣監獄工作過，做過行政職位，有多層次的經驗。勝利婭倡導社區投入以預防防罪，注重社區參與反饋警務工作，幫助改進警局服務，她希望增強警局的透明度和問責制。

勝利婭獲得美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、屋崙華埠 台山同鄉會社安隊，以及美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）等多個組織的強力支持，並在屋崙華埠、佛利蒙等區域舉行多場競選活動。勝利婭數次提及，亞裔社區一直支持她的競選，也是最大的支持者。

勝利婭主張加強執法機構之間的聯動和共用資源，例如增強城市和阿縣之間的夥伴關係和合作，加強執法機構之間的交流和協作；如果華埠犯罪率增強，可以通過阿縣警長和屋崙警局溝通，提供額外巡邏警員。她還表示：「如果警局認為，屋崙華埠需要晚上8時到第二天凌晨1時的警員巡邏，我們可以合作，安排警力，讓華埠達到24小時警力覆蓋，但目前這種溝通幾乎沒有。」

上任後勝利婭希望與屋崙警長見面，以深化雙方的合作；她指出：「我希望，當屋崙遇到罪案，需要援助時，縣警成為首個合作夥伴，不需依賴加州公路巡警（CHP）等機構。大家一起合作解決罪案，尤其是華埠飆升的仇恨暴力犯罪。」

自從屋崙警局在華埠加班巡邏後，華埠治安好轉，但罪案有向東屋崙、聖利安住（San Leandro）等地轉移的趨勢。勝利婭說，縣警可以考慮和地方警局組建工作小組，專注全縣的犯罪熱點，大家分享情報，打擊槍枝暴力，抓捕製造、運輸槍枝和使用槍枝犯罪的不法分子。

勝利婭期望在縣警和社區間，建立小鎮警民關係，即警員深入社區服務，市民都認識這些執法人員，知道出事了可以直接打電話找誰。

何華斌說，勝利婭打了一場漂亮的選戰，出乎人們意料，「因為之前沒人看好她。針對亞裔社區關心的安全問題，希望勝利婭能下大力氣改善，讓社區之間更加平等、更加安全。」

彭一玲說，勝利婭大勝對手，讓人驚喜，「她在警局工作20多年，作為一個女性能走到這麼高的位置，此次又能當選，說明她的能力得到選民的認可，很開心。」

彭一玲表示，希望勝利婭能兌現競選諾言，幫助安排警力，實現華埠永久性24小時巡邏，打擊犯罪。也希望能真的打造鄰里小鎮的良好警民關係，增加華裔等少數族裔、擁有雙語能力的警員，透過警民合作，讓犯罪消彌於無形。同時也希望縣警能增加精神健康方面的投入。