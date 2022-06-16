歌劇「紅樓夢」重返金山 逾3千人搶看 劇迷讚內心戲細膩

擔任主角的寶玉和黛玉，分別是韓國男高音金健雨和中國女高音張玫瑰。（李正欣提供）

「紅樓夢」是清代小說家曹雪芹撰寫的中國文學經典，台灣導演 賴聲川與作曲家盛宗亮、編劇黃哲倫合作，共同將這部長篇巨著改編為英文歌劇 ，於2016年首次搬上舞台，大獲成功。六年後，原版製作重返舊金山 歌劇院，在14日的首演中，可容納3100人的舊金山歌劇院座無虛席，精緻的舞美設計以及角色內心詮釋等精采戲分，被觀眾津津稱道。

紅樓夢14日在金山首演，能容納3100人的歌劇院座無虛席。（李正欣提供）

歌劇院大廳內，不乏穿著清代傳統服飾的歌劇迷，足見觀眾喜愛之深；為滿足不同語言背景的觀眾，此次舊金山市歌劇院首次在演出中，投射英文與繁體中文雙字幕。

紅樓夢對於中國文化的影響力，可媲美莎士比亞「羅密歐與茱麗葉」對西方文化的影響。歌劇圍繞著命中註定為伴侶的賈寶玉與林黛玉而展開，家財滿貫的薛寶釵介入後，更是帶來了種種戲劇矛盾。

導演賴聲川、作曲家盛宗亮、編劇黃哲倫共同合作，將紅樓夢改編為英文歌劇，搬上舞台。（記者王子涵／攝影）

編劇黃哲倫採用刪人物的方式，將小說長度超過「哈姆雷特」20倍的紅樓夢濃縮為兩小時的歌劇，主要人物被刪減至七個，聚焦在三角戀愛，擔任主角的寶玉和黛玉分別是韓國男高音金健雨和中國女高音張玫瑰，兩人都是首次在舊金山歌劇院亮相；中國女中音吳虹霓飾演雍容華美的薛寶釵，最終嫁給寶玉。

導演賴聲川說：「這次亞洲人露臉了，班底換了八成，這一批人在一起感覺很順。」製作顧問李正欣表示，盛宗亮出生於上海、黃哲倫是美國華人，賴聲川是台灣導演，葉錦添則來自香港；她說：「這是一部真正有全球華人共同參與的歌劇。」

歌劇迷佐伊楊表示，賈寶玉內心戲表達得很完整，舞美也十分震撼，她表示：「因為語言的隔閡，很多優秀的作品都沒有機會被呈現出來。不論這部劇最後迴響如何，一定要有更多反應中國文學的戲劇被創作出來。」

紅樓夢是由清代小說家曹雪芹所撰寫的中國文學經典之一。（記者王子涵／攝影）

佐伊楊表示，原創團隊花了很大的功夫回到書中抓細節，扣文言文，再用歌劇的方式呈現出來，最終的表演呈現效果非常好。

賴聲川也表示，紅樓夢是清朝貴族的百科全書，他要讓外國人看到真實的中國文化，他指出：「一舉一動都有傭人過來伺候，是一種很高雅的生活。」

擔任主角的寶玉和黛玉分別是韓國男高音金健雨和中國女高音張玫瑰。（李正欣提供）

將紅樓夢改編為歌劇的想法，源自明州傳龍基金行政總監林壁珠。林女士曾表示，這部描述歷久不衰的中國愛情故事應該選用英語演唱，讓西方觀眾更容易接觸中國經典。