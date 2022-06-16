疫情期間車速快 金山今年已10行人喪命

舊金山今年至今已有十名行人死於交通事故。（Getty Images）

在一個工作日下午，三名非牟利組織Walk San Francisco的志工在舊金山 米慎區街頭對車輛進行測速。當綠燈亮起，馬路上沒有並排停車時，幾乎所有的車輛都以超過速限25哩的時速呼嘯而過。

舊金山紀事報（Chronicle）指出，舊金山的駕駛人在新冠疫情 期間的駕車速度不斷沒有減慢，反而變本加厲，導致出現街頭屠殺，但政府官員對此似乎沒有太大的反應。

安全專家表示，駕駛人超速是造成交通傷亡的首要原因，這正是Walk San Francisco志工為何要在街頭收集數據的原因。舊金山2014年制定了「Vision Zero」計畫，希望透過教育、工程建設和加強取締違規，在十年內消弭交通死亡事故，現在離目標期限只剩18個月。專家說，若要達成零死亡目標，必須加快速度和解決其他安全問題。

舊金山今年至今已有10名行人死於交通事故，其中6人是在5月時死亡，包括一對來自佛羅里達州的母女。如果以這個死亡率繼續發展下去，2022年可能是Vision Zero計畫開始實施後死亡人數最多的一年。

紀事報專欄作家奈特（Heather Knight）表示，她幾乎沒有看過市長布里德（London Breed）對這些死者做過任何表示，沒有降半旗、發哀悼新聞稿，也沒有呼籲採取任何行動。不過，市議員潘正義（Dean Preston）14日提出一項決議，呼籲舊金山在每次發生交通死亡事故後舉行市民大會，類似每次發生警察 開槍致死案後舉行討論會，奈特認為潘正義的提議值得稱許。

Walk San Francisco發言人琳賽（Marta Lindsey）表示，他們已經派出志工對市府當局進行呼籲，並追蹤街頭行車速度，以了解問題的嚴重性。志工在Guerrero Street發現，有25%的車輛超速行駛，這還是在最慢的右側車道的行車速度。在16街和21街之間的馬路上，許多車輛都以超過40哩的時速在行駛，這個速度足以撞死人。

琳賽說：「舊金山街頭變得非常可怕。如果大家能放慢行車速度，假以時日，情況就會好轉。」

那麼，舊金山駕駛人開車速度為何如此之快？琳賽和舊金山交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）一致認為，是新冠疫情引發出可怕的駕駛行為。

譚林表示，駕駛人的異常行為，例如撞擊固定物體、極速駕駛、闖紅燈等，所造成的交通死亡和重傷事故，在疫情期間激增。

譚林說：「兩年多來的疫情對人們造成許多創傷，舊金山變得不穩定，許多坐在方向盤後的駕駛人有心理問題，因此會做出在任何情況下都不可接受的行為。」

此外，從數據來看，交通執法似乎已不再是舊金山警局的職責。4月，舊金山警局只開出338張交通罰單，相較之下，在2014年4月，也就是Vision Zero計畫實施的頭一年，舊金山警局一共開出1萬1612張交通罰單。難道是2014年的駕駛人比現在的駕駛人惡劣得多嗎？

譚林表示，交通局缺乏經費，也是問題之一。他指出，聯邦提供的資金將在2024年底用完，他們必須盡快制定出生存策略。