旅遊激增 舊金山機場安檢恐要排隊數小時

夏季旅遊人數激增，舊金山機場要旅客做好數小時排隊安檢準備。（美聯社）

15日的舊金山 國際機場 （SFO）熱鬧非凡。在一個安全檢查站，人們在由柱狀物圍成的隊列中蜿蜒前行，恍惚間像回到了2019年的時候。隨著越來越多的人飛上天空，機場幾乎沒有出現明顯的像官員們所警告的延誤跡象。

當天上午，這座灣區最大機場的人流起伏不定，接近航班時間就會大幅增加。但是，即使安檢線有時蜿蜒數百人，機場發言人雅克爾（Doug Yakel）說，機場 「今天沒有關於任何重大延誤或後備安排的報告。」

到目前為止，在今年夏天旅行需求激增的情況下，舊金山國際機場顯然避免了困擾著加拿大和英國國際機場的那些不尋常的長時間延誤。

根據旅遊網站Hopper的數據，今年夏天約有四分之一的美國航空旅行者是乘坐疫情 開始以來的第一次航班。Hopper報告說，這種需求，加上噴氣燃料成本的上升，導致出現了過去五年中夏季旅行的最高價格，國內機票的平均價格為383元。

本周早些時候，SFO告知航空公司，由於 「乘客活動量非常大」，他們可能需要等待 「比平時更長的時間才能通過運輸安全管理局的檢查站」。雅克爾說，機場向旅客發出的關於更長等待時間的警告，「與我們為2019年夏季旅行提供的指導一致。」

許多SFO的旅客有備而來，充分的準備工作使他們不致恐慌。在過去的幾天裡，出現在舊金山國際機場的旅客發現安檢隊伍比他們預期的要長，移動速度要慢，讓一些人對他們是否能趕上航班感到擔憂。

機場正在敦促乘客為更繁忙的機場體驗做好準備。雅克爾說，隊伍的長度和等待的時間各不相同，差別很大，這取決於航班的數量、航班出發的登機口以及乘客何時到達安全檢查站。隨著航空旅行者人數的增加，與運輸安全管理局合作，在舊金山國際機場運營安檢站的承包商正在增加人手。