金山泰裔長者命案開庭 21歲嫌犯受審

84歲的泰國裔男性塔納帕克迪在2021年1月遇襲，嫌犯的犯罪過程被附近攝像頭拍下。（視頻截圖）

發生在舊金山 仇亞犯罪浪潮早期的一樁案件日昨開庭，一名21歲德利市男子沃森被指控將一名泰國老年移民塔納帕克迪推倒，並導致身亡。

2021年1月，84歲的塔納帕克迪 （Vicha Ratanapakdee）在社區散步時，突然被沃森（Antonie Watson）衝撞倒地。負責本案的檢察官 表示，沃森似乎在慶祝他自己的行為，在塔納帕克迪倒在地上流血時，他還返回現場用手機拍照。

殺害塔納帕克迪的嫌犯在案發時僅19歲。在兩天之後，這名泰裔長者不幸過世。舊金山地檢長博徹思 (Chesa Boudin) 對沃森提出謀殺控罪，然沒有提出仇恨犯罪 的罪名，其家屬對此極表不滿。

塔納帕克迪的家屬、朋友以及支持者們周二在舊金山法院外舉行集會，敦促當局將案件定性為仇恨犯罪；鄰居路易（Vanita Louie）表示，希望法院能夠做出正確的事情。

沃森犯罪的過程被附近監控攝像全部記錄下來，視頻也作為證據在法庭中再次播放。第一批到達犯罪現場的證人描述道，當時塔納帕克迪還活著，並且掙扎著要站起來，仍然有清晰地喘息聲和淚水。

受害人的女兒表示：「今天是父親去世後的第500天，這是令人心碎的。我仍然認為父親還在我身邊，我每天都在想念著他。」

路易表示，自己所在的社區以及舊金山很多社區都是安全的，但是仇恨犯罪所造成的恐懼已經形成。他們希望人們在這裡團結在一起，並希望正義能夠在這裡產生。

檢察官表示，預審環節應該會持續到周五，案件會從警方如何確認沃森的身分開啟，因為警方在事發當天的早晨因肇事逃逸而拘留了他。