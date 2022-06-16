我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

金山泰裔長者命案開庭 21歲嫌犯受審

記者王子涵／舊金山報導
84歲的泰國裔男性塔納帕克迪在2021年1月遇襲，嫌犯的犯罪過程被附近攝像頭拍下。（視頻截圖）
84歲的泰國裔男性塔納帕克迪在2021年1月遇襲，嫌犯的犯罪過程被附近攝像頭拍下。（視頻截圖）

發生在舊金山仇亞犯罪浪潮早期的一樁案件日昨開庭，一名21歲德利市男子沃森被指控將一名泰國老年移民塔納帕克迪推倒，並導致身亡。

2021年1月，84歲的塔納帕克迪 （Vicha Ratanapakdee）在社區散步時，突然被沃森（Antonie Watson）衝撞倒地。負責本案的檢察官表示，沃森似乎在慶祝他自己的行為，在塔納帕克迪倒在地上流血時，他還返回現場用手機拍照。

殺害塔納帕克迪的嫌犯在案發時僅19歲。在兩天之後，這名泰裔長者不幸過世。舊金山地檢長博徹思 (Chesa Boudin) 對沃森提出謀殺控罪，然沒有提出仇恨犯罪的罪名，其家屬對此極表不滿。

塔納帕克迪的家屬、朋友以及支持者們周二在舊金山法院外舉行集會，敦促當局將案件定性為仇恨犯罪；鄰居路易（Vanita Louie）表示，希望法院能夠做出正確的事情。

沃森犯罪的過程被附近監控攝像全部記錄下來，視頻也作為證據在法庭中再次播放。第一批到達犯罪現場的證人描述道，當時塔納帕克迪還活著，並且掙扎著要站起來，仍然有清晰地喘息聲和淚水。

受害人的女兒表示：「今天是父親去世後的第500天，這是令人心碎的。我仍然認為父親還在我身邊，我每天都在想念著他。」

路易表示，自己所在的社區以及舊金山很多社區都是安全的，但是仇恨犯罪所造成的恐懼已經形成。他們希望人們在這裡團結在一起，並希望正義能夠在這裡產生。

檢察官表示，預審環節應該會持續到周五，案件會從警方如何確認沃森的身分開啟，因為警方在事發當天的早晨因肇事逃逸而拘留了他。

84歲的泰國裔男性塔納帕克迪，在2021年1月遇襲後身亡。（Gofundme網頁...
84歲的泰國裔男性塔納帕克迪，在2021年1月遇襲後身亡。（Gofundme網頁）

舊金山 仇恨犯罪 檢察官

上一則

是拉差辣椒醬缺貨 灣區大搶購

下一則

酒水飲料管理計畫 金山延遲執行

延伸閱讀

「紅樓夢」金山首演座無虛席 劇迷稱讚內心戲細膩

「紅樓夢」金山首演座無虛席 劇迷稱讚內心戲細膩
客流回升、人手短缺 金山機場大壅堵

客流回升、人手短缺 金山機場大壅堵
金山市議員提議撥1.18億 扶持亞太裔非盈利機構

金山市議員提議撥1.18億 扶持亞太裔非盈利機構
舊金山市議員麥德誠 促設毒品執法優先區

舊金山市議員麥德誠 促設毒品執法優先區
遮眼、捂耳、鬼臉...路易王子慶典「萌」搶風頭

遮眼、捂耳、鬼臉...路易王子慶典「萌」搶風頭

熱門新聞

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
北加州一個加油站經理不小心把油價標成每加侖只要69分錢，導致加油站損失慘重，被老闆炒魷魚。（電視新聞截圖）

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

2022-06-15 01:31
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
警方在邰伍家中，起出大批軍火。（聖荷西警方提供）

矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍

2022-06-14 17:50
高鐵項目舊金山至聖荷西段環評報告發布。（美聯社）

金山到聖荷西高鐵路段最終環評出爐 完工後單程30分鐘

2022-06-12 02:15
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）

濃豆乳深耕打出知名度 開創新口味攻主流市場

2022-06-10 22:40

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚