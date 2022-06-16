酒水飲料管理計畫 金山延遲執行

RBS計畫規定，要求酒吧和餐館的酒水服務員在8月31日之前完成培訓課程，以促進更安全地消費酒精飲料。美聯社)

舊金山 市議會日前一致通過決議，推遲實施酒水飲料管理計畫（ Responsible Beverage Service， RBS) ，以避免影響酒吧餐廳小企業營業情況。

RBS計畫規定，要求酒吧和餐館的酒水服務員在今年8月31日之前完成培訓課程，以促進更安全地消費酒精飲料。但有關該計畫培訓和材料僅提供英語和西班牙語版本。企業主擔心，在目前招工難的情況下，服務員沒有足夠的時間來完成培訓。

第一區市議員陳詩敏表示，雖然支持這項立法的意圖，但計畫推遲實施，有利於為英語水平有限的服務員和小企業主制定適當的外展和教育計畫，並確保以公平的方式實施計畫，因為此項培訓有相當水平的文化和語言能力要求。

代表華埠 和田德隆部分地區的第三區市議員佩斯金說，加州 和舊金山的娛樂和酒店業多是以移民勞工和小型餐館企業家為主力，缺乏大型的連鎖酒吧機構。這批小企業也是最後獲得聯邦援助的企業，多數不屬於大型連鎖特許經營機構。再受到疫情重創之後，應多給予一些支持條件。

華埠「獅子窩」李老闆表示，「由於我們的小企業仍然面臨勞動力短缺的問題，這項新法律可能會進一步縮小招聘人數，可能會導致更多失業，和不得已的裁員。那小企業就需要更多的資源來平衡競爭，無疑會讓當下小企業的發展雪上加霜。雖然我們的行業支持更加精細化的酒類服務，但我們對RBS的推出方式深感擔憂，特別是對於舊金山市數千名非西班牙語和非英語的酒吧從業者」。

華埠藝術文化中心（CMAC）發表聲明，支持對運營人員進行負責任和非歧視性的職業培訓。飲料酒水計畫的規定，是關於對少數族裔場館所有者、經營者和場館員工的測試和培訓要求。此計畫無法滿足加州數千個場所的不同需求，並沒有認識到娛樂和餐飲場所之間的文化差異。CMAC支持市議員向州長提出決議，尋求延遲實施計畫，直到歧視性和不公平特徵得到解決，加州立法機構通過補救立法。