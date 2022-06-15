金山市議員提議撥1.18億 扶持亞太裔非盈利機構

三位市議員提議為亞太島民社區投資1.18億元，用於支持社區內非盈利機構。市長回應，此提案或危及舊金山的長期財政健康。（Kelly Groth供圖）

為扶持亞太裔社區的非盈利機構，舊金山 市議員陳詩敏（Connie Chan）14日聯合市議員佩斯金（Aaron Peskin）、馬兆明（Gordon Mar），共同在市政廳前公布一項提案，提議向舊金山亞太裔社區（API）投資 1.18億元，成立API股權基金。此提議得到了由57個非盈利機構組成的API委員會（API Council）的支持。

提案將使用舊金山市2.94億元的「財政懸崖儲備金」（fiscal cliff reserve）中的資金，創建一個1.18億元的股權基金。

市長布里德當天向本報回應對此項提案的意見稱，如動用「財政懸崖儲備金」，或危及舊金山的長期財政健康。

市長辦公室設立懸崖儲備金是為了管理預算 短缺，其中包括未使用的聯邦和州新冠疫情救濟援助金，此項提議在未來如果得到舊金山市議會11名市議員的投票通過，基金將用於支持當地非營利組織的財政工作。目前亞太裔社區的非營利組織，為大約25萬名低收入亞太裔提供服務。

第一區市議員陳詩敏說：「我們強烈要求社區投資，越南、菲律賓、薩摩亞（Samoan Community）與其他API團體參與其中；API社區一直受到攻擊，這是API股權基金成立的必要性。」

API委員會執行董事Cally Wong表示，「此項基金被稱為API股權基金，其資金將用於購買土地和財產，以確保一些非營利組織能夠在開銷巨大的舊金山維持運營。這項支持將確保非盈利組織對舊金山亞太裔，在未來幾十年內的服務有立足之地。」

佩斯金表示，「舊金山華埠是第一個受到大流行影響的社區，我們仍在努力確保其全面恢復，投資徵地和文化保護是該恢復計畫的關鍵組成部分，並且會在未來帶來益處。」

馬兆明說道，「在API社區面臨暴力、流離失所和威脅愈來愈多的時候，必須增加對API社區安全、安保和復元力的投資。很高興能與市議員陳詩敏和API委員會合作，進行這項歷史性投資，以確保我們的城市能給API社區更多發展的空間。」

市長辦公室對此項提案的回應稱，在早前的市府預算中已有對API社區非盈利組織的支持資金。如再用「財政懸崖儲備金」為土地收購和資本項目提供資金，可能會危及舊金山的長期財政健康，尤其是在未來經濟存在很大不確定性的情況下。必須在財政上對所有舊金山人負責，因為在應對像新冠疫情的突發狀況時，必須保持基本的勞動力為居民和一線工作人員提供基本服務。

除了支持API社區等社區提出的服務要求外，市長的擬議預算還側重於恢復一些核心服務，如公共安全、促進經濟復甦以推動城市向前發展、對城市工人和非政府雇員的工資進行大量投資，並繼續解決在無家可歸和心理健康方面面臨的挑戰。