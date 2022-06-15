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加州紅旗法上路6年 阻止58起潛在槍案

編譯組／灣區13日電
加州紅旗法施行六年，對治安功效極佳。（屋崙警局推特圖片）
加州紅旗法施行六年，對治安功效極佳。（屋崙警局推特圖片）

國會正準備全國施行紅旗法之際，戴維斯加大防治暴力研究計畫（Violence Prevention Research Program）一項研究顯示，加州紅旗法對治安功效極佳。

紅旗法已於加州實施六年。根據這項研究，實施六年期間，加州警方總共制伏58名威脅射殺群眾嫌犯，有效預防慘案發生。加州紅旗法於2016年開始啟動使用。

紅旗法又稱高度危險情況下保護令，在加州，紅旗法又稱槍械暴力限制令（gun violence restraining order）。今年5月14日紐約州水牛城一家超市發生大屠殺，隨後5月24日德州烏瓦德（Uvalde）一所小學爆發大規模射殺事件之後，國會兩黨議員提出降低槍械暴力法，其中重要項目包括紅旗法在內。

戴維斯加大防治暴力研究計畫主持人皮爾教授（Veronica A. Pear）表示，紅旗法，或者槍械暴力限制令明顯發揮功效，包括防治舉槍自盡，或者開槍濫射殺人事件爆發。

防治暴力調查案件顯示，民眾或警方申請動用紅旗法，查收私藏槍械的可疑人士絕大多數為男性，其中半數嫌犯威脅傷害他人，或者親密伴侶；在其中30%案件中，警方出示紅旗法查收威脅大規模射殺人士所藏槍彈，其中有六名學生威脅將在校園內展開暴力行動。

根據紅旗法規定，如警方或家人認為某人有自殘或者危害他人傾向者，可向法院申請暫時限制令，由執法人士查收此人私藏槍彈。加州紅旗法於2020年擴大使用，教育界人士、雇主或同事均可以同樣理由，向法院申請紅旗法，槍械限制有效期現延長到五年。

代表舊金山地區民主黨州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，加州動用紅旗法的次數連年增加。2016年加州才動用86次紅旗法，2019年啟用次數已增加到1110次。

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，據他所知，南灣至少有四次因為啟用紅旗法，避免大規模槍殺事件發生，其中一次有男子揚言在Valley Fair Mall開槍射殺，警方在這男子車內發現槍械與彈藥。另一次高喊種族歧視話語的男子亦威脅開槍殺人，警方發現他私藏槍械彈藥。

羅森指出，另外一名遭解雇的建築工人於社交媒體威脅公司主管，遭到警方制裁。一名謀殺嫌犯私藏來福槍與彈藥，亦遭警方即時取締。

羅森說，紅旗法是非常有效的工具，民眾須知道如何使用這種工具，才能真正發揮作用。

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