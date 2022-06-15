舊金山市議員麥德誠 促設毒品執法優先區

麥德誠上任時表示，他已從毒癮和酗酒中康復超過19個月。（記者王子涵／攝影）

舊金山 新任第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）14日提議立法，提議在全市毒品 或酒精成癮者服務設施附近，設立毒品執法優先區域。麥德誠在聲明中強調，法案不會改變現有對於非法藥物使用和售賣的處罰，建立毒品執法優先區的目的，是方便執法警員可以立即逮捕和拘留任何参與毒品銷售的犯罪人員，並沒收非法毒品和用具。

「這是為了更好地保護那些勇敢邁出第一步，尋求從毒癮或酗酒中康復的人，幫助他們免受露天毒品場所和掠奪性毒販的影響。」麥德誠說：「這也是為了阻止毒品傷害擴展到社區，在與社區居民多次的溝通後，相信這是最好的一個辦法。」

麥德誠表示，將繼續激勵民眾支持治療恢復設施和戒毒中心。他說：「舊金山要扭轉目前毒品氾濫的危機，康復設施是必不可少的。」

麥德誠曾長期與毒癮和酒癮作鬥爭，他在上任市議員時也向民眾公開自己的藥物歷史。他曾表示，作為一個感染愛滋病毒的同性戀者，他特別意識到，吸毒本身的羞恥感已經掩蓋了許多人因毒品而死去的現實；此次立法提案也被看做是麥德誠在抗爭毒品危機問題上做出的實際行動。

他稱自己是唯一一個有資格解決毒品危機的人，他支持在舊金山建立受監督的毒品消費場所，並支持以戒斷為主的康復計畫，同時他希望看到警方打擊毒販。

舊金山成人緩刑部門主任塔羅科（Cristel Tullock）表示，該部門在近些年上線了多個反毒行動，並領導了多個康復計畫。塔羅科說：「麥德誠的建議將確保那些努力過無毒生活的人，能夠擁有一個安全的康復空間，一個無觸發的環境重新生活。」

根據麥德誠要求的立法顯示，毒品執法優先的區域包括私人或公用住宅和門診治療設施、戒毒中心等，新立法還有待確定的細節包括區域面積、識別潛在販毒者的規則等。麥德誠在寄給市檢察官 邱信福的信件中表示，設立執法優先區是一系列立法提案的其中一條，他的目的是幫助支持那些擺脫毒癮或酗酒的人。