客流回升、人手短缺 金山機場大壅堵

在舊金山機場等待安檢時間超過90分鐘，許多乘客因此錯過航班。 (推特截圖）

儘管灣區疫情 在最近三個月內有明顯的反撲趨勢，但依然擋不住民眾享受夏天的心情。由於客流量回升，舊金山機場 恢復了往日繁忙，但同時因為人手短缺，13日一度出現「排長龍」等待安檢的景象。有乘客表示，等待的時間超過了90分鐘，許多乘客因此錯過了航班。

瑞士遊客利希滕貝格（Jan Lichtenberg）13日發佈推特稱，舊金山機場一片混亂，有100多人錯過了他們的航班，因為航站樓不能在90分鐘內完成安檢。奧地利乘客奧策爾（Julian Netzer）在下飛機後，足足在傳送帶旁站了40分鐘，才拿到行李。

根據機場發言人亞克爾（Doug Yakel）表示，舊金山機場正經歷自疫情大流行以來最繁忙的客流，水平接近疫情前的75%。他建議，乘坐國內航班的乘客至少提前兩小時到達機場，而國際航班的乘客需要提前三小時。

雇員短缺是導致壅堵的主要原因。遊客奎德尼（Lora Kolodny）表示，機場明顯沒有足夠的工作人員進行安檢。

根據機場統計數據，夏天是一年中最繁忙的季節，反撲的疫情讓許多機場員工被迫離開工作，居家隔離，這也讓壅堵的情況變得更糟。

根據機場食品服務部門主任鮑威爾（Lorraine Powell）表示，美國目前一些機場的餐廳不得不因為雇員緊缺而關閉。在食品工會上周末舉行的集會上，工會負責人要求機場提高雇員的工資，以及改善醫療服務。

她說：「不幸的是，機場內的一些餐廳和咖啡店嘗試恢復疫情前的全部服務，可是卻無心恢復疫情前的勞動力水平。如今，新冠病毒再次傳播，許多雇員不得不在家中隔離，這讓他們的處境更加困難。」