非重症 醫師：不建議服新冠藥物 反覆感染別恐慌

面對疫情的反覆，戴好口罩做好防護仍是關鍵，檢測與藥物是輔助。（記者李怡／攝影）

舊金山灣區的新冠病毒感染率，雖然4到5月曾短暫下降，但隨著旅遊季到來與口罩 令逐漸取消，確診人數又再次回升。與此同時，有些人接觸過新冠感染者，甚至也已經出現新冠症狀，但居家快篩反覆檢測 ，結果仍一直呈陽性，引起一些擔憂和困惑。

針對這種現象，東華醫院門診部主任吳佳咪表示，「如反覆接觸新冠感染者，甚至已經出現咳嗽、喉嚨痛或是頭痛等典型的感染新冠症狀，在檢測後卻仍然呈陰性，很有可能是感冒，或是其他呼吸道疾病。」如患者不放心，建議間隔兩至三天再做檢測，最好是做最靈敏的PCR檢測。

不過，吳佳咪強調，即使檢測是陰性，仍應該繼續戴好N95或是雙層醫用口罩，盡量避免接觸人群。若類似感冒症狀持續不去，要連續檢測。但在沒有確切檢測結果、更沒有重症狀的情況下，不建議人們服用新冠藥物。

關於確診後新冠藥物的領取，吳佳咪主任表示，「沒有新冠病毒檢測結果，任何門診不能開藥，因為不是所有人都有必要服藥，且新冠藥物對腎臟有負擔，要嚴格遵照醫囑服用。民眾確診後，應第一時間聯繫家庭醫生，由醫生來問診並決定是否服藥。」一般來說，測試陽性後的五天之內，是服用藥物的最佳時間。東華醫院目前開設了當天加急視訊問診，當天即可拿藥服務；吳佳咪不建議病人自己去買藥或自行決定是否要服藥。

對於疫情 的反覆，吳主任表示，因為生活環境的開放，疫情會出現反覆，民眾不要過度恐慌，目前醫院關注的仍是急症和重症。重症住院率情形，金山灣區目前控制得已經非常好，過去三周，東華醫院的住院量平均只有是兩到三人，一直保持在個位數。舊金山5月到6月的檢測陽性率是13.2%至13.5%，情形穩定。一般情況，如確診陽性，從檢測陽性算起，到第五天會再做檢測，如結果還是陽性，建議隔離十天之後再檢測一次。

從目前東華醫院已確診病例中得到的信息顯示，這一波新冠感染的回升與國際旅行恢復、聚會、口罩令放開、入境無需檢測證明以及學童感染等有關，通常工作場所的感染率並不高，再加上人們之前打的疫苗所產生的免疫力已開始下降，並且又出現傳播速度更快的變種病毒，都是導致新一波感染潮的綜合原因。

吳主任建議大家，戴口罩仍是主要最防禦手段，檢測和藥物都是輔助性的。新冠藥物是用來防止重症的，有關藥物的作用與新冠後遺症，目前還未有醫學上或數據上更確切的說明，更多的是新冠康復者的主觀感受。