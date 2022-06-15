WNBA新球隊可能落戶灣區 勇士老闆曾兩度試圖引進

洛杉磯火花隊隊員在場邊歡呼。（WNBA官網）

國家女子籃球協會（簡稱WNBA ）計畫在2024賽季前擴充2支新球隊。根據水星報（The Mercury News）爆料，新球隊很有可能將落戶灣區 。

WNBA目前共有12支球隊，距離灣區最近的兩支球隊分別是洛杉磯火花隊（Los Angeles Sparks）以及拉斯維加斯王牌隊（Las Vegas Aces）。2021年，女子籃球運動得到媒體大篇幅地報導，NBA眾多明星也利用個人的影響力幫助宣傳，這也讓WNBA總裁恩格爾貝特（Cathy Engelbert）下定決心擴充聯盟。根據她的說法，聯盟將在今年確定新球隊所在的城市，球隊可望在2024賽季正式加入比賽。

紐約自由隊在12日在巴克萊中心對陣芝加哥天空隊。（WNBA官網）

灣區被認為是WNBA尚未踏足的頂級市場。恩格爾貝特本人以及NBA總裁肖華（Adam Siliver）、5屆奧運總冠軍伯德（Sue Bird）都提到了這點。「我認為灣區和波特蘭是我心目中的前兩名，多倫多會是第三選擇。」伯德說。

肖華在NBA總決賽前的記者會上曾表示，他會支持這一想法，但是會尊重恩格爾貝特的意見。肖華說：「她向我談起過擴充的想法，但與此同時，她會專注於目前12支球隊的營利模式。」

灣區有能力競爭WNBA新球隊運營權的有兩家，分別是屋崙 的非裔美國人體育娛樂集團（AASWG），這是一個由當地著名商業領袖發起的組織。另一個便是金州勇士隊，球隊老闆拉科布（Joseph S. Lacob）曾兩次試圖將WNBA球隊帶到灣區。

AASWG的優勢在於，他們整合了屋崙近一半體育場館的獨家談判權。創始人博比特（Ray Bobbitt）表示，WNBA球隊將成為所有場館運營決策的中心。「我們知道，運營WNBA球隊成本最高的支出不在於球員工資、旅行或營銷，場館佔用成本是關鍵。」他補充說，球隊可以從場館運營中獲益。

與屋崙相比，舊金山的球館選擇則簡單的多，如果拉科布有意擁有這支球隊，勇士隊主場大通中心將成為最吸引人的價碼之一。

拉科布擁有管理女子籃球隊的經歷，他曾是聖荷西激光隊的老闆，這裡曾是WNBA成立前最後一個女子職業籃球聯盟。他的夢想就是將WNBA球隊帶到灣區。球隊首席運營官施耐德（Brandon Schneider）表示，我們對擁有一支WNBA球隊的興趣仍然和以前一樣高。

「如果灣區能夠迎來一支女子籃球隊，我們當然願意參與運營。坦率地說，這也是WNBA聯盟最好的選擇。」施耐德說，「說到底，無論最終的結局如何，這件事都是令人振奮的。」