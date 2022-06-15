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油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

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油價6.99元變69分 北加加油站搞錯虧大 怒炒經理

編譯組／綜合14日電
北加州一個加油站經理不小心把油價標成每加侖只要69分錢，導致加油站損失慘重，被老闆炒魷魚。（電視新聞截圖）
北加州一個加油站經理不小心把油價標成每加侖只要69分錢，導致加油站損失慘重，被老闆炒魷魚。（電視新聞截圖）

在美國各地油價居高不下的情況下，北加州科多瓦牧場市（Rancho Cordova）一些汽車駕駛人上周運氣竟然好到能以每加侖僅69分錢的價格加滿一缸油。

這個令人難以置信的油價於6月10日出現在科多瓦牧場市一個Shell加油站，原因是加油站經理在輸入油價時放錯小數點，原本每加侖6.99元的油價變成了69分錢。根據媒體報導，加油站在三小時後才修正這個錯誤，導致損失約1萬6000元，加油站經理也因此被炒魷魚。

被解雇的加油站經理史切契納（John Szczecina）表示，他當天重新設定三個油價，最後一個油價在設定時有點問題，以致小數點出現在錯誤的位置。他說：「我已為這件事負起責任，承認是我的錯。」

史切契納擔心會被加油站東主控告，他的家人已經開始在GoFundMe網站上為他籌款，希望能賠償加油站損失的錢。

沙加緬度地區居民蘇利塔（Darryl Surita）剛好在這個時間點前往這個加油站加油，他看到油價時簡直不敢相信，但看到其他來加油的顧客臉上都掛著笑容。一直到加滿油，蘇利塔看到收據上只收了14元，才確定是真的。

他說：「我後來又開另一部車來加滿油，再帶表弟來加油，還打電話叫媽媽和哥哥來。整個加油站都擠滿了人和車，有些人還帶著油桶來裝油。」

根據美國汽車協會（AAA）收集的數據，美國現在每加侖平均油價為4.986元，是有史以來最高，加州現在每加侖平均油價為6.420元。

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