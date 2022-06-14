罷免博徹思 支持與反對得票率縮小

支持與反對罷免舊金山地方檢察長博徹思的票數差距，一周以來持續縮小。（美聯社）

根據最新統計，支持與反對罷免舊金山 地方檢察長博徹思 （Chesa Boudin）的票數差距一周以來顯著縮小，目前支持與反對票數的百分比為55%比45%。

6月7日選舉日晚上8時45分，舊金山地檢長罷免選舉開出的首輪計票結果為61.3%（支持）比38.7%（反對），懸殊的差距使各家媒體紛紛報導博徹思篤定被罷免。當晚稍後，差距迅速縮小到60%比40%，之後持續穩定縮小。

儘管這個趨勢並未顯著到足以逆轉選舉結果，但它描繪出舊金山選民的複雜情緒，與一開始一面倒傾向罷免博徹思有些不同。

根據舊金山選務處公布的最新開票結果，截至12日下午，共有12萬1956人投票支持罷免，9萬9571人反對罷免，這些選票包括選舉日當天收到的5700張郵寄選票和臨時選票。選務處官員表示，由於計票工作已接近尾聲，他們將不再每日公布最新開票結果。

自博徹思2020年上任以來，批評者一直把舊金山長期存在的弊病，從吸毒過量、精神問題，到猖獗的盜竊，都歸咎於博徹思。這些問題導致去年出現兩次罷免運動，第二次輕而易舉收集到足夠的捐款和簽名，讓罷免案成功登上選票，支持罷免者更籌到超過700萬元捐款，是反對罷免者的兩倍。

儘管在博徹思上任後，舊金山整體犯罪報案率有所下降，但反對者強調多起在他任內發生的重大罪案，證明他的政策可能對社區帶來傷害。批評者指出，多名嫌犯在犯下重罪之前就曾被捕，但入獄沒多久就獲釋，以致他們能重回社區犯罪。

博徹思支持者認為，除了批評者發出的訊息讓選民認為應該嚴厲打擊犯罪，右翼力量也操縱這次選舉；包括捐出超過65萬元支持罷免的投資人歐本多夫（William Oberndorf），和一個支持罷免的政治行動委員會（political action committee）。

史丹福大學法學院教授，也是史丹福刑事司法中心共同主任的韋斯柏格（Robert Weisberg）表示，在計票即將完成的此時，他不認為10%的票數差距是「壓倒性」的。他指出，選前的民調顯示，會有超過三分之二選民以壓倒性票數罷免博徹思。

韋斯柏格說：「可能有許多人在選前開始意識到，即使博徹思做得不好，他也只是罷免選舉下的代罪羔羊。」