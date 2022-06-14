我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

罷免博徹思 支持與反對得票率縮小

編譯組／舊金山13日電
支持與反對罷免舊金山地方檢察長博徹思的票數差距，一周以來持續縮小。（美聯社）
支持與反對罷免舊金山地方檢察長博徹思的票數差距，一周以來持續縮小。（美聯社）

根據最新統計，支持與反對罷免舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的票數差距一周以來顯著縮小，目前支持與反對票數的百分比為55%比45%。

6月7日選舉日晚上8時45分，舊金山地檢長罷免選舉開出的首輪計票結果為61.3%（支持）比38.7%（反對），懸殊的差距使各家媒體紛紛報導博徹思篤定被罷免。當晚稍後，差距迅速縮小到60%比40%，之後持續穩定縮小。

儘管這個趨勢並未顯著到足以逆轉選舉結果，但它描繪出舊金山選民的複雜情緒，與一開始一面倒傾向罷免博徹思有些不同。

根據舊金山選務處公布的最新開票結果，截至12日下午，共有12萬1956人投票支持罷免，9萬9571人反對罷免，這些選票包括選舉日當天收到的5700張郵寄選票和臨時選票。選務處官員表示，由於計票工作已接近尾聲，他們將不再每日公布最新開票結果。

自博徹思2020年上任以來，批評者一直把舊金山長期存在的弊病，從吸毒過量、精神問題，到猖獗的盜竊，都歸咎於博徹思。這些問題導致去年出現兩次罷免運動，第二次輕而易舉收集到足夠的捐款和簽名，讓罷免案成功登上選票，支持罷免者更籌到超過700萬元捐款，是反對罷免者的兩倍。

儘管在博徹思上任後，舊金山整體犯罪報案率有所下降，但反對者強調多起在他任內發生的重大罪案，證明他的政策可能對社區帶來傷害。批評者指出，多名嫌犯在犯下重罪之前就曾被捕，但入獄沒多久就獲釋，以致他們能重回社區犯罪。

博徹思支持者認為，除了批評者發出的訊息讓選民認為應該嚴厲打擊犯罪，右翼力量也操縱這次選舉；包括捐出超過65萬元支持罷免的投資人歐本多夫（William Oberndorf），和一個支持罷免的政治行動委員會（political action committee）。

史丹福大學法學院教授，也是史丹福刑事司法中心共同主任的韋斯柏格（Robert Weisberg）表示，在計票即將完成的此時，他不認為10%的票數差距是「壓倒性」的。他指出，選前的民調顯示，會有超過三分之二選民以壓倒性票數罷免博徹思。

韋斯柏格說：「可能有許多人在選前開始意識到，即使博徹思做得不好，他也只是罷免選舉下的代罪羔羊。」

罷免 博徹思 舊金山

上一則

UCSF醫學院長妻染疫後 深受腦霧苦

下一則

維金斯發威 勇士擒獲綠衫軍 總冠軍聽牌

延伸閱讀

博徹思被罷免 賈斯康危矣

博徹思被罷免 賈斯康危矣
下次罷免來臨之前

下次罷免來臨之前
連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標

連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標
罷免賈斯康選舉 簽名人數還差5萬

罷免賈斯康選舉 簽名人數還差5萬
罷免檢察官白艾榮 連署近2萬 華人最踴躍

罷免檢察官白艾榮 連署近2萬 華人最踴躍

熱門新聞

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

農曆新年定為假日 加州眾議會通過

2022-06-07 02:20
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮