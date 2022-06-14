舊金山州參議員威善高收死亡威脅 警方到住家搜炸彈

州參議員威善高收死亡威脅，警方前往他的住家搜尋炸彈。（美聯社）

正值6月「驕傲月」及愛達荷州白人至上主義者騷擾同性戀 事件，舊金山 的州參議員威善高（Scott Wiener）收到充滿仇恨語言的書面死亡威脅，身著制服的警察帶著炸彈嗅探犬日前搜查威善高在舊金山的家。

這封充滿性汙穢語言，主題行寫著「他今天會死」的威脅信，是電郵給威善高的工作人員的，上面說：「我們在他的辦公室和他的家裡放置了炸彈。你們這些混蛋都該死。」

這被認為是一個足夠可信的威脅，以致舊金山警局和加州公路巡警正在對此進行調查。

「這很可怕，我絕對是第一次碰到這種事，」威善高在周日（12日）下午晚些時候針對炸彈威脅說。「我有幾個小時不能回家，直到炸彈嗅探犬離開。」

威善高是同性戀政治家，他曾參與起草了幾項保護同性戀和變性人及其家庭權利的立法；他也說，經常有針對他的充滿仇恨的言論來襲。

威善高周日說：「它是一波接一波的，在一個正常的『淡季』周裡，我會收到三到五個死亡威脅。這一周，已經有20到30個了。」

美國每年在6月慶祝驕傲月，藉以承認性別多樣性，為LGBTQ 美國人努力爭取正義和公平。據阿拉米達縣當局稱，針對威善高的死亡威脅發生在周末，當時有男子在聖勞倫索的一個由變裝皇後主持的兒童故事會上大喊反LGBTQ的口號。與此同時，在愛達荷州，一個白人民族主義團體的31名成員因涉嫌計畫在當地的驕傲活動中發動騷亂而被捕。

針對威善高的威脅內容非常具體，他的工作人員因此向警方報警。由於威脅信是發給民選官員的立法機構的一名雇員，舊金山警方也叫來加州公路巡警CHP。

威善高說：「我的員工很了不起，像釘子一樣堅韌，而且保護我。」他將這種仇恨言論部分歸咎於由共和黨控制的各州政府推動的反同性戀和LGBTQ立法。

「目前的政治環境是完全有毒的，」威善高說。「國家（共和黨）政治領導人正在故意激怒人們。」

雖然最後在威善高的家中或辦公室周圍沒有發現炸彈，但舊金山警方周日晚間發表聲明說，這一威脅仍然是真實的，將進行 「一項公開和積極的調查」。