維金斯發威 勇士擒獲綠衫軍 總冠軍聽牌

柯瑞（右）這場比賽進攻被嚴防死守。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 13日以104比94輕取波士頓 塞爾蒂克，總冠軍賽大比數3比2，奪得賽點，雙方第六戰將移師波士頓TD花園球館。儘管柯瑞 三分9投0中，只得到16分3籃板8助攻，但關鍵的天王山之戰，維金斯發威，全場23中12，砍下26分13籃板2助攻，湯普森三分11中5得到21分3籃板2助攻，此前兩戰表現不佳的格林8分8籃板6助攻。佩頓15分，普爾14分。

塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）得到27分10籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）三分5投不中，得到18分9籃板，斯瑪特（Marcus Smart）20分，霍福德（AI Horford）8分，懷特（Derrick White）9分。在勇士強力鐵血防守下，塞爾蒂克三分32中11，命中率僅僅34.4%。勇士內線拿到50分，比對手多出14分。

帶傷上陣的柯瑞在第四戰打出生涯最佳總冠軍賽表演，全場三分14中7，罰球9中8狂砍43分10籃板4助攻，幫助勇士戰勝塞爾蒂克，奪回主場優勢。柯瑞的進攻手段多種多樣，若對手貼防，就透過嫻熟的運球過人，近籃框拋射。快攻或陣地戰中，柯瑞多次利用擋拆，大個子追趕不及或墜在內線的防守缺陷，投射三分。

談到防守柯瑞，塞爾蒂克教頭尤多卡（Ime Udoka）表示，柯瑞的射程，相當於擴大了場上空間；不少投籃，即使有防守球員瘋狂干擾，也只有他能命中。上一場在有對位球員干擾投籃的情況下，柯瑞三分8中3。對於防守柯瑞，尤多卡說，並未像防守杜蘭特等球員一樣有針對性的包夾，只是依賴一對一的防守，利用高度來防守，因為柯瑞背後的其他隊友和其他組織者。他的策略是，混合各種方式，採取更有對抗的防守，問題是柯瑞是非常優秀的持球手，很難有人一直跟著他防守，「當對位球員在三分線內時，他能投射。在轉換進攻中，或者對位球員防守溝通不暢順時，他也能進攻。」

本場，勇士堅持了第四戰的首發陣容，小波特進入首發擔任前鋒，增加場上投射空間和防守體型。第三場和第四場總共只得到4分的格林，本場進攻欲望明顯增加，時而假動作傳球上演扣籃，時而強勢攻擊籃筐，上半場就得到8分。

塞爾蒂克上半場還是堅持原來的一對一防守策略，當勇士擋拆，馬上換防，不給其他人進攻發起機會，但大個子防守柯瑞投射更加堅決，向前一步進行干擾。勇士上半場領先12分，柯瑞三分3投0中得到10分，但第三節塞爾蒂克連續利用單打強吃或空位三分進球，一度將比數反超2分。

雙方第六戰移師波士頓TD花園球館。