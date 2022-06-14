UCSF醫學院長妻染疫後 深受腦霧苦

舊金山加大醫學院院長瓦賀特，妻子染上新冠已五周，狀況並不好，疑似已發展成「長新冠」。（取自推特）

舊金山加大醫學 院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，他的妻子海夫納（Katie Hafner）5月染上新冠病毒後情況不佳，現在深受腦霧（brain fog）和其他狀況所苦。

由於許多人詢問海夫納的復元狀況，瓦賀特13日推文感謝大家關心，但直言妻子狀況「並不好」。

瓦賀特指出，感染新冠至今已五周的海夫納雖然還未符合「長新冠」（long COVID）的官方定義──症狀持續超過兩個月，但疑似已發展成「長新冠」，症狀包括腦霧、疲勞和周期性頭痛。瓦賀特說：「這真的很糟糕，她本來是一個精力充沛的人，現在一到下午就筋疲力竭，有時還會嚴重影響她的工作。」

海夫納染疫前已接種了兩劑原始疫苗和兩劑補強針。

儘管抗新冠口服藥Paxlovid能有效降低人體體內的病毒含量，防止患者出現重症，但瓦賀特質疑Paxlovid是否能有效預防患者持續出現症狀。

此外，瓦賀特還指出，海夫納在完成Paxlovid的療程後出現重複感染（rebound infection），他懷疑，這是否提高了她罹患長新冠的機率。瓦賀特說：「目前沒有辦法知道，但非常需要研究。」

瓦賀特表示，看到妻子的經歷，讓他決定重新採取謹慎的防疫措施。他說：「她在一次會議中放鬆了戒心染疫，現在已過了五周，她仍然覺得身體很不舒服。過去五周看著太太讓我更加確信，如果我能以某種方式避免感染新冠病毒，那會是一件值得去做的事。」

瓦賀特說，灣區現在新增病例率高得驚人，他堅持在室內場所戴上口罩 ，以避免感染到病毒。

世界衛生組織（WHO）把長新冠定義為：感染病毒後症狀至少持續兩個月，但沒有其他診斷說明。美國衛生研究院（National Institutes of Health）斥資15億元對長新冠展開研究，拜登 總統也宣布進行一項加速研究長新冠的國家研究行動計畫（National Research Action Plan）。