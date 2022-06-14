不顧紐森反對 加州議會通過3000億預算

在州長紐森的反對下，加州議會13日仍然通過了一項3000億元預算計畫。圖為眾議會預算委員會主席丁右立（左）在預算案通過後，接受眾議員麥卡提（右）道賀。（美聯社）

加州 議會13日在州長紐森 （Gavin Newsom）的反對下，通過一項3000億元的預算 計畫，凸顯出加州民主黨在如何使用前所未有的盈餘上存在分歧。

7月前 仍將繼續談判

儘管紐森不支持議會通過的預算計畫，議員們仍然將計畫呈交至紐森辦公室；因為加州憲法規定，如果議員們無法在15日前通過預算案，就拿不到薪水。與美國大部分的州不同，加州議員為有薪全職職務，年薪為11萬9702元。

紐森和州議會領導人將繼續談判，希望能在7月1日新財務年度開始之前，達成一項雙方都能同意的預算計畫。

學費、房貸補助暴增

加州州議會在教育和住房方面編列的預算高於紐森的預期，因為他們希望為額外15萬名大學生支付學費，同時希望每年提供10億元幫助約8000名首次購屋者支付20%頭期款，此舉可使首次購屋者每月減少支付1000元房貸還款額。

議員們表示，他們能做到這些事情，是因為與其他的州相比，加州富豪在新冠疫情期間變得更有錢，支付了更多稅金，使加州的收入大增。加州今年的盈餘超過970億元。

紐森之所以不滿意州議會的預算計畫，是因為州議會把必須在一年內用完的盈餘，花在許多不只需要一年經費的項目上，大部分是學校和社區大學經費。州議會的計畫在這些持續性支出項目上的花費，比紐森計畫的高出24億元，這個差距到2026年將擴大為56億元。

儘管加州財庫滿盈，但紐森政府擔心，受到供應鏈陷入瓶頸、俄羅斯入侵烏克蘭的影響，股價不斷下跌，通貨膨脹率不斷上升，經濟已遭受到壓力。

州府憂將排擠其他預算

制定紐森預算計畫的加州財政廳預算長艾利卡‧李（Erika Li，音譯）說：「我們擔心，州議會預算計畫編列給持續性支出項目的經費是無可持續的。在不久的將來，可能有縮小或削減其他項目的需要。」

然而，議員們並不這麼認為。他們表示，他們想要額外花的錢，不到總預算金額的1%；同時，他們計畫要存入加州儲備帳戶的資金，比紐森計畫的要多出7億元。

不過，紐森的預算計畫也有其問題，它可能讓加州未來兩年的支出總金額，比憲法規定的上限多出250億元。無黨派立法分析師辦公室（Legislative Analyst's Office）表示，這種情況將把加州推向「財政懸崖」，即便加州收入繼續增加，也可能被迫削減預算。

紐森和州議會領導人達成的一項共識是，希望將部分盈餘退還給納稅人，幫助補貼民眾的油費，但他們還未決定誰有資格拿到退稅，以及應該退多少錢。