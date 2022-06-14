我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

加州總檢長 籲FDA禁售合成尼古丁產品

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。(視頻截圖)
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。(視頻截圖)

作為州總檢察長兩黨聯盟的一員，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA）禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。合成尼古丁產品通常以「無菸草」的名義銷售，近年來越來越受歡迎，因為製造商試圖逃避FDA對電子菸和其他傳統菸草產品越來越多的監管。

在信件中，民主黨和共和黨聯盟敦促FDA利用其權力，拒絕授權所有合成尼古丁產品，或至少拒絕授權所有口味的合成尼古丁產品。

邦塔的聲明說，吸菸是美國頭號可預防的殺手，造成的死亡人數比死於酒精、愛滋病、車禍、非法毒品、謀殺和自殺的人數總和還要多。每天有數以千計的年輕人開始嘗試電子菸，其中許多產品是有香味的。由美國疾病控制中心和FDA進行的2021年全國青少年菸草調查發現，十分之一的高中生報告說經常使用電子菸；在這些學生中，絕大多數人使用的是有香味的產品，大約四分之一的人報告說，他們最喜歡的品牌是合成尼古丁產品Puff Bar。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售...
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。（取自FDA官網）

兩黨總檢察長聯盟涵蓋加州、愛達荷州、伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、新澤西州新墨西哥州、紐約州等31個州，他們日前聯合發布這封公開信；信件敦促FDA禁止銷售所有合成尼古丁產品，因為這些產品對公眾健康構成已知和未知的危險。這些產品是在實驗室製造的，幾乎沒有任何監管審查，通過誘人的口味和誤導性的健康宣稱，被用來使下一代吸菸者上癮。

信件指出，至少FDA必須禁止銷售所有口味的合成尼古丁產品，並要求製造商提交證據支持他們的說法，證明這些產品可以幫助人們戒菸，比傳統的菸草使用更健康、更安全。

邦塔表示，合成尼古丁產品已成為青少年吸菸危機的新驅動力，製造商利用有趣的口味和有吸引力的行銷，來讓新一代對尼古丁上癮。雖然合成尼古丁產品聲稱比傳統菸草產品「更健康」和「更安全」，但這些產品，特別是有香味的產品，可能帶來重大的健康風險。邦塔說，「FDA有能力通過制止合成尼古丁產品的銷售，來保護公眾健康。我敦促FDA在新一代青少年開始吸菸之前，迅速採取行動。」

FDA 新澤西州 新墨西哥州

上一則

加州總檢察長邦塔籲 禁售合成尼古丁產品

下一則

擔心高昂住房成本 聖荷西市將縮減停車位 居民叫苦

延伸閱讀

加州總檢察長邦塔籲 禁售合成尼古丁產品

加州總檢察長邦塔籲 禁售合成尼古丁產品
加州優勝美地熱門步道 30處遭塗鴉

加州優勝美地熱門步道 30處遭塗鴉
西南部酷熱高溫 導致戶外勞工想吐、身體虛脫

西南部酷熱高溫 導致戶外勞工想吐、身體虛脫
控槍 國會兩黨達共識 推槍枝安全法 美聯社評效果有限

控槍 國會兩黨達共識 推槍枝安全法 美聯社評效果有限
舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎

舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎

熱門新聞

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

農曆新年定為假日 加州眾議會通過

2022-06-07 02:20
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮