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到處發終止信函招來抵制 柏克萊烘培店撤銷「麻糬馬芬」註冊商標

編譯組╱柏克萊12日電
柏克萊烘培店「Third Culture Bakery 」面臨強烈批評後，取消引發爭議的「麻糬馬芬」商標。(取自Third Culture Bakery官方臉書)
柏克萊烘培店「Third Culture Bakery 」面臨強烈批評後，取消引發爭議的「麻糬馬芬」商標。(取自Third Culture Bakery官方臉書)

柏克萊烘培店「Third Culture Bakery 」面臨強烈批評後，取消其引發爭議的「麻糬馬芬」(mochi muffin) 商標。Third Culture Bakery 兩位共同發起人布塔巴塔 (Sam Butarbutar) 與邵文德(Wenter Shyu，譯音)日前於社交媒體表示，註冊麻糬馬芬這個商標造成重大傷害。

兩人於社交媒體中表示，設立這個商標當時，烘培店內只有他們兩人。當時初衷是自我保護，沒想到事態如此演變，與他們當初設想全然不同。

兩人表示已採取行動，解除這個商標的所有權，未來也不將設法另設商標。這種說辭與兩個星期前不同。當時布塔巴塔與邵文德說，商標是他們烘培事業的重要法律保障。Third Culture 於2018年取得商標。兩人當時表示，烘培店已對全國烘培店發出停止使用商標信函，要求他們停止使用「麻糬馬芬」這個商標。

許多食品烘培商店抨擊對某種一般食品制定商標，將衝擊到其他小商店的生意。Third Culture Bakery 的Goolge黃頁（Yelp Google ）評論網頁上出現許多負面評語。邵文德說，許多人甚至打電話騷擾他們，店內員工收到許多出言不遜的電話。經過一個星期後，兩人宣布正重新評估這個商標。

根據布塔巴塔與邵文德當初申請商標，乃因Third Culture批發供應麻糬馬芬到某家咖啡連鎖店後，店家告知

他們以相同名稱烘培食品。

Third Culture 發出終止信函，要求全國各地烘培店與美食部落停止使用麻糬馬芬商標後，引發強烈反彈。根據美國商標法，Third Culture必須主動保護其商標。但終止信函消息發出後，引發許多顧客與烘培商質疑。Yelp、Google review與社交媒體上，充斥著有關Third Culture的負面評價與抵制聲浪。

信函中警告使用「麻糬馬芬」一詞是「未經授權」(unauthorized)，並且構成商標侵權。聲明寫道，他們並未威脅任何人存在或業務的實例，或威脅要透過訴訟關閉小型商業。

許多收到終止信函的商家告訴「紀事報」，因為害怕高成本法律訴訟費用，大部分人很快遵守要求。

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