5歲以下兒童疫苗 南灣預計20日收到

南灣預期於20日下午收到第一批提供五歲以下幼童接種的疫苗。(Getty Images)

白宮防疫 協調專員吉哈醫師 (Dr. Ashish Jha) 表示，今年6月底，美國將達到防疫重要時刻。那就是新冠疫情爆發以來這兩年間，美國首次全國民眾不分年齡大小，都能接種新冠疫苗 。

根據目前狀況，聯邦防疫相關當局將於21日開會通過防疫新政策，五歲以下幼童亦能接種疫苗。灣區是美國接種疫苗比率最高的地區之一，許多地方民眾認為，政府早該採取全民接種疫苗政策了。

桑尼維爾居民柏蒂克 (Marisa C. Juárez Burdick) 家有三歲小孩。她說，早該接種疫苗了。如果新政策通過，疫苗送抵南灣，她將立刻帶小孩前往接種。她對這種拖延狀態表示厭煩，可是她也知道疫苗安全及功效的重要性，因此她一直耐心等待。她說，許多沒有小孩的成人早已享受正常生活。可是家裡有五歲以下幼兒的家庭仍不時擔心。

然而美國許多家有幼兒的成人並不這麼想。根據凱瑟家庭基金會 (Kaiser Family Foundation) 今年4月間對全國家中有五歲以下幼兒的家長調查，只有18%家長表示將帶小孩接種疫苗，比元月間的31%降低許多。

調查結果顯示，開放五歲以下幼兒接種疫苗後，這些幼童接種疫苗比率將比5歲至11歲間小孩接種疫苗比率降低許多。根據統計，到今年6月為止，美國5歲至11歲之間的小孩，35%至少接種一次疫苗，接種兩次者只有29%。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 專家將開會討論五歲以下幼童接種兩劑莫德納 (Moderna) 或三劑輝瑞 (Pfizer)疫苗。如FDA通過其中一種疫苗，或兩者都通過後，聯邦疾病防治中心 (CDC) 專家將考慮推薦五歲以下兒童接種疫苗。

聖他克拉拉谷醫學中心主管湯儀(Dr. Jennifer Tong ）表示，根據目前情況，南灣預期於20日下午收到第一批提供五歲以下幼童接種的疫苗。她說，聖他克拉拉縣當局收到疫苗後，將會開放民眾上網或電話登記疫苗接種。

湯儀表示，第一批疫苗收到後，南灣將會繼續收到更多批疫苗，足夠有需求幼童接種。她同時指出，聖縣訂購同一數量的輝瑞與莫德納疫苗，不過聯邦當局有可能僅通過其中一種。

灣區主要連鎖藥局 Walgreens、Rite Aid 表示，僅對三歲以上幼童提供接種疫苗服務。另一主要連鎖藥局 CVS 表示，藥局將可為18個月大到4歲小孩接種疫苗。

康曲柯斯達縣衛生局表示，如法令通過，疫苗送抵當地後，將可為五歲以下幼童接種疫苗。然阿拉米達縣則表示，目前防疫政策主要注重替幼童家長接種疫苗。

聖馬刁縣衛生局表示，將不會開放大規模幼童接種疫苗場所，其採取防疫政策將於先前 Head Start 防疫中心設置小型診所，替五歲以下幼兒接種疫苗。當地小兒科醫師有興趣加入者，衛生局亦將提供資源服務。