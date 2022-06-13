屋崙華埠劫車 華人車主被拖行十幾米 6人見義勇為

圈中劫匪正在步行靠近受害者車輛，準備實施搶劫。（視頻截圖）

屋崙華埠 8街夾Jackson街的一家超市，12日下午12時45分發生惡性劫車事件。華人李先生下車幫岳父搬大米，車鑰匙留在車內。有非裔劫匪衝出來劫車。李先生嘗試阻止，劫匪先將他踢開，李先生還試圖抓著車子，但車子加速，他被拖行了十幾米，最終摔倒在地上，膝蓋、腿部有擦傷，但並無大礙。搶劫SUV車的過程被監控拍下。事發後，包括華埠藍天使 義工和路人在內的六個華人挺身而出、見義勇為，有人幫忙報警，有人幫忙包紮傷口。

兩輛警車在事發後5分鐘趕到現場，目前案件正在偵查中。

華人李先生被劫車過程中，被車子拖行，膝蓋腿部有擦傷。（鄺偉供圖）

華人超市 提供的幾段視頻，還原了事發經過。12日下午，一名身穿白色上衣的非裔男子，先走入攝像頭視野，站在某個角落，貌似是尋找目標，伺機而動。頭戴帽子的華人李先生，將車子並排停車在超市附近的車道上，打開後車門，然後下車去搬一袋大米。米袋很沉重，李先生一路雙手拖著，步伐緩慢。此時，非裔劫匪從角落走出，打開李先生的前門，快速鑽進去。

李先生見狀，趕緊上前，走到駕駛室位置，疑似和劫匪爭執。此時，攝像頭位置被路邊雜物遮住。目擊者、華埠藍天使義工隊員張成（Ray）說，在李先生和劫匪爭吵過程中，有肢體衝突。劫匪凶狠的將李先生一腳踢開，再踩油門逃跑。

華人李先生被劫車過程中，被車子拖行，膝蓋腿部有擦傷。（鄺偉供圖）

接著，監控視頻拍攝到驚險一幕。李先生疑似抓住車把手或車內方向盤等其他部件，但車子還在瘋快加速，他被拖行十幾米，摔在地上，連鞋都掉在路中。劫匪搶走車輛逃之夭夭。

張成說，因為車子速度太快，李先生摔倒後受傷。照片顯示，他的膝蓋、腿部都有擦傷，有流血痕跡。包括他在內的六個華人此時挺身而出，他和一個女生幫忙報警，在警方來之後、幫忙李先生做筆錄翻譯，超市東主拿出繃帶，幫忙受李先生包紮。藍天使義工隊長鄺偉得知後，也快速跑到附近的Franklin街，當面向駐守的華埠巡邏報案。兩輛警車，在事發後不到5分鐘趕到現場調查。最後，鄺偉還在自家診所，免費幫李先生敷藥、專業包紮。

劫匪劫車得手，華人李先生抓住車被拖行。（視頻截圖）

鄺偉提醒說，劫匪有備而來，躲在一個角落，看準時機下手。他也特別提醒華人市民，到華埠購物時，要保持警惕、留意周邊情況，不能為了圖方便、省事，將車鑰匙放在車內或不熄火，也不能將貴重財物放在車內，這是給不法分子可乘之機。此前華埠也出現數次類似搶劫事件，華人購物時不熄火，劫匪快速搶走車子。「不幸中的萬幸是，李先生雖然被車子拖行，但沒有受重傷。」