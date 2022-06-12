舊金山入室搶劫 亞裔老人遇襲受驚

戴先生和家人對遭遇入室搶劫，至今仍心有餘悸。（電視新聞截圖）

舊金山 日落區6日發生一起入室搶劫案，讓一位老人和他的家人至今感到恐懼和憤怒。

這起入室搶劫案發生在周一（6月6日）下午，84歲的戴先生（音譯，De）的女兒當時外出上班，他像日常一樣在午睡。戴先生說，他被很大的噪音吵醒，然後目睹一個男人拿著撬棍洗劫了他的家，還向他索錢。

「我需要你的錢，我需要你的錢。」戴描述說。

入室搶劫的男子用撬棍打了他的頭，幸好打得不狠，沒有傷到他。戴把身上的現金都給了搶犯。

「我不知道我為什麽那麽冷靜，我給了他錢，不是很多。他把房子洗劫了一番，搞得一塌糊塗。」戴說：「我倒還好，沒有剛看到他時那麽害怕了。」

舊金山警方稱，因為劫匪已逃走，所以正在尋找可能幫助他們抓住劫匪的視頻或線索。

戴的女兒黛安（Diane）認為，劫匪針對她父親，是因為他是亞裔 。「這是一個巨大的侵犯行為，令人不快，我和我的家人十分忿怒。」

她說，「很多人都認為中國人或所有的亞裔都喜歡在家裡存放現金和貴重物品，但我們不這樣做，因為我們知道有這種說法。」她說。

Diane和家人已對家裡的安全防盜設施進行了重新加固，並提醒其他人也要小心提防。