凶殺案嫌犯家 搜出65支槍、數千發子彈

聖荷西警方在兇殺案嫌犯家中查獲65支槍及數千發子彈。（電視新聞截圖）

聖荷西 警方表示，本周早些時候，警方在搜查一名凶殺案嫌犯的家中時，繳獲了數十支槍械和數千發子彈。

聖荷西38歲的Vu Thai，已因6月4日發生在南聖荷西的致命槍擊 案被拘留。警方說，警員周三（6月8日）搜查了Vu Thai在War Admiral Avenue 400街區的家，並找到了超過65支槍、多個高容量彈夾和數千發子彈。

警方說，查獲的槍枝包括大約二十多件非法攻擊性武器；至少有兩支所謂的幽靈槍和兩支失盜槍。

致命槍擊案發生在周六（6月4日）晚上7時半左右，當時警察 對南聖荷西的Monterey路和Rancho Drive位置的槍擊事件作出反應，他們發現一名男性受害者有生命危險，後來死亡。周日，警方逮捕了與此致命槍擊事件有關的Vu Thai。這是該市今年的第13起凶殺案。

在Vu Thai於周日被捕之前，警方表示，他於5月21日在Blossom Hill Road和Snell Avenue的地點參與了一起路怒事件，據說他在那裡揮舞槍枝進行威脅，但在警察到達之前逃離了現場。

警方說，Vu Thai正因殺人罪被關押在聖他克拉拉縣主監獄，現在面臨多項非法武器指控。

任何人如有關於Thai或相關信息，請聯繫SJPD攻擊組的Gaarde偵探，電話是408-277-4161，或通過電子郵件：[email protected]；也可匿名使用P3TIPS移動應用程序、撥打舉報電話408-947-STOP或訪問www.svcrimestoppers.org。