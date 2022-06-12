州府HHAP資金若斷 聖荷西遊民安置恐被迫停止

埃文斯巷快速建造的模塊化社區，為遊民提供臨時住處。（取自聖荷西市政府官網）

如何高效又低成本地解決遊民 的安置問題，一直讓灣區政客和民眾十分頭痛。

在過去的幾年裡，聖荷西 市依靠「無家可歸者住房援助和預防 (HHAP) 計畫」提供的20億元資金，迅速擴大和密集化為遊民建造模塊化社區（quick-build modular communities）作為過渡住所，提升了遊民的生活和健康水平，幫助部分遊民實現就業，給遊民帶來希望。只是，如果州府不繼續向社區提供「無家可歸者住房援助和預防計畫」的資金支持，這個安置遊民的項目，將被迫停止。

埃文斯巷（Evans Lane）是聖荷西市在大流行開始時建造的三個快速建造的模塊化社區之一。這個社區在不到一年的時間內建成，每張居民床的成本不到6萬6000美元，為121個遊民家庭的317位居民提供了床位。埃文斯巷由聖荷西市和Abode Services合作打造，旨在為聖荷西市的6000多名無家可歸者創造安全而體面的住所，包括私人臥室、套間浴室以及共用洗衣和廚房設施。與大多數將大空間改造成共享生活環境的傳統避難所不同，埃文斯巷作為一個小家庭社區，每個家庭都分配到了私人小屋，他們可以在這裡享受家庭生活的幸福。

李卡多參觀埃文斯巷居民住房。（取自聖荷西市政府官網）

這些快速建造的公寓地點，還為居民提供了參與公共福利計畫、醫療保健和就業準備的幫助。在過去的兩年半時間裡，共有677人在聖荷西快速建設臨時住房社區得到安置和幫助，其中包括212人已成功搬入過渡或永久住房。

儘管加州 遊民總數一直在上升，但聖荷西市快速建造的模塊化社區，成功地減少了聖荷西市遊民的數量。在灣區，通常情況下建造一幢居民樓需要歷時4到5年，每單元耗資80萬元才能完成；但模塊化社區僅僅需要幾個月的時間就能建成，而且每單元僅需花費10萬元，甚至更少。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)設定了一個目標，希望到2022年底，完成1000個快速建造床位的目標，並且市議會已批准為此進行的預算撥款。

李卡多表示，「感謝加州下撥的資金，使聖荷西市能夠應對遊民危機，使我們能夠在幾個月而不是幾年內建造臨時住房。感謝州長紐森和州議會在過去幾年中對聖荷西市遊民安置項目的投資，現在需要繼續投資這個已被證明有效果的遊民安置項目。」

PATH 首席執行官迪茨 (Jennifer Hark Dietz) 表示：「臨時住房是人們獲得長期穩定住房的重要一步。我們需要對這些解決方案進行更多投資，把遊民從街頭安置進安全的社區裡。」

李卡多參觀埃文斯巷快速建造模塊化社區。（取自聖荷西市政府官網）

李卡多說，「加州府會明白，無家可歸者住房援助和預防計畫以及靈活的直接資金的重要性，並敦促維持目前的資金支持水平，將無家可歸者住房援助和預防計畫再延長三年，以使我們的無家可歸的鄰居獲得住所。為此，我和其他市長們都十分感激。」