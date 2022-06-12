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高溫費電 PG&E提供省電妙招 讓民眾減少開支

記者熊移山／聖荷西報導
家中百葉窗拉下，可以隔絕因為日照提高的溫度，每年可以節省約30元的電費。(記者熊移山／攝影)
家中百葉窗拉下，可以隔絕因為日照提高的溫度，每年可以節省約30元的電費。(記者熊移山／攝影)

熱浪襲擊加州北部及中南部地區。太平洋瓦電（PG&E）公司日前提供節能省電妙方，除了提供民眾省電知識，讓民眾減少電費開支，主要還是因為若居民同時開著空調抗高溫，會給供電電網帶來很大壓力，如果每一戶的耗電都有所下降，總體來說幫助很大。

PG&E在「夏天簡單省電」的頁面中（pge.com/summer）列舉了五大項目省電方式，特別針對冷氣、電器、門窗、泳池及管線分享了定期保養及汰舊換新的建議，甚至還將每一項的改進預計每年可以省下多少錢清楚列出。

比如，日照面的窗戶安裝遮陽罩，預計每年可省下140元電費，原因是當玻璃讓陽光直接照射，玻璃溫度上升就好像冬天的加熱器一樣，散發出來的熱能將耗費大量冷氣去冷卻。

游泳池也是一大耗電因素，幫溫水泳池加上帆布蓋每年可省下1300元的電費，安裝變速池泵可以省下625元。

另外在冷氣的部分，PG&E強調，家中如果有吊扇、風扇應該配合使用，因為這樣可以相對提高整體舒適度。至於冷氣啟動的溫度可以設定在華氏78度或更高。高於78度的溫度，每升高一度，就可以節省大約2%的冷卻成本。此外在冷氣空調開啟後關閉門窗、定期更換空氣濾網、拉下百葉窗、空調主機附近保持空氣流通都可以降低電力的消耗。

對於家中其他電器，比如使用冷水洗衣、使用有開關的延長線或是拔掉較少使用電器的插頭、調整電視亮度、更換家中低效的燈泡、改善房屋絕緣、密封洩漏管道、更換老舊冷氣、電冰箱等，都是長時間下來可省電的方法。

除了省電之外，PG&E也提醒民眾可以參加家庭電費援助（FERA）計畫和加州能源替代費率計畫（CARE），只要家中成員有三名（含以上），到PG&E官網登錄即可。PG&E表示，很多人會忽略FERA和CARE，認為它只適用於家庭，或者有收入資格限制。事實上還有數千名符合條件的客戶尚未註冊，因此錯過了節省費用的良機。

空調主機附近應該保持空氣流通，也是節省電費的措施之一。(記者熊移山／攝影)
空調主機附近應該保持空氣流通，也是節省電費的措施之一。(記者熊移山／攝影)

加州 游泳 高溫

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