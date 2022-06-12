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油價10年新高 聖荷西市民千方百計省油

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西一加油站，6月11日的油價約為6.5元每加侖。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西一加油站，6月11日的油價約為6.5元每加侖。（記者陳爍嘉／攝影）

全美油價飛速上漲，聖荷西市Branham路一家加油站的油價目前已高達每加侖7元。根據Gas Buddy提供的數據，早在去年的11月份，聖荷西市油價的平均值已超越10年來聖荷西平均油價的最高值（2012年10月份每加侖約4.6元），並不斷創新高。聖荷西在2022年6月10日的汽油平均零售價已達到每加侖6.55元。

根據Gas Prices AAA在6月9日提供的統計數據，自周一以來，美國各地的普通無鉛汽油（regular gasoline）價格又上漲了每加侖11美分到4.97元。而美國能源信息署（the Energy Information Administration）的最新數據，上周美國的汽油總庫存量減少了80萬桶。同時，汽油需求量從每天898萬桶增長到920萬桶。供應的減少和需求的增加，導致了油價的上漲，而且，未來一段時間的油價將可能會繼續保持在高位。

一對不願透露姓名的年輕情侶6月11日專程在Costco加油站排隊加油。這一天，Costco的油價為5.99元每加侖。這對情侶花費了68元加滿油，他們比較少出門，每個月約加兩次油，大概花費150元汽油費。他們無奈地表示，「每次看到油價上漲，心情都不太好，飯都要吃不起了。」為了節省開支，這對情侶只能減少出行次數，而且每次有需要時，他們都會選擇到相對較為便宜的Costco加油站排長隊加油。

美國能源部（The US Department of Energy）官網提供的數據顯示，2020年，美國人行駛了2.83萬億英里，相當於往返月球600萬次。由於家用汽車占美國石油使用量的40%以上，大多數人都希望使用更少的汽油來節省開支，同時幫助減少污染，提高能源使用效率。為了降低汽油消耗，有些民眾早就開始拼車，或減少出行次數。

此外，人們也採取其他省油妙招。能源部提醒民眾，通過避免車內存放重物、定期檢查胎壓和檢查引擎燈（check-engine light）來降低油耗。當汽車空轉時，每小時可使用四分之一到半加侖的燃料，所以當車輛停放超過10秒時，可以通過關閉發動機來最大限度地減少汽車怠速所消耗的汽油。

此外，要避免加速駕駛（aggressing driving），例如超速、急加速和急剎車，這樣也可以降低油耗。當車速到達50英里每小時後，如果開得越快，汽車油耗就會越高。大家還可以移除車頂貨物來減少阻力，這可以在城市駕駛中降低高達8%的燃油費，在州際公路上降低高達25%的燃油費。

聖荷西一家Costco加油站前，許多汽車為了加油排起長龍。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西一家Costco加油站前，許多汽車為了加油排起長龍。（記者陳爍嘉／攝影）

油價 汽車 聖荷西

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