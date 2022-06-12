物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

隨著疫情 緩解，以及舊金山 市不斷出台支持經濟復甦政策、支持小商家和旅遊，吸引商旅會議人士到來，目前可以見到舊金山的街道似乎壅堵起來了，遊客與行人變多，紅色雙層觀光巴士也穿梭與各景點之間，重現繁忙熱鬧景象。但是，疫情後來到舊金山的遊客除感嘆美景美食之外，也無不對舊金山的物價飛漲感到震驚，讓大家的錢包有些吃不消。

在著名的漁人碼頭景區，來自西雅圖的遊客Florence Sandberg說，「來舊金山之前，我覺得西雅圖的物價已經是非常高了，相比之下，舊金山這個地方更讓人不敢再花錢了，買了兩小片炸魚和一份薯條，居然要23元。」

記者走訪漁人碼頭的幾家餐廳商戶，商戶均表示，因目前所有的物價都在飛漲，經營成本大增。在年初時，餐廳還是用調整食物的分量來替代菜單價格的上調，但因近期員工薪資上調，菜價上漲，運輸燃油費也在增加，所以扛不住了，目前菜單價格平均上調了30%-40%左右。

到訪舊金山的遊客也都表示，現在不管去到哪裡，機票的價格都是很貴的。還有酒店，在舊金山很難找到低於150元的酒店。根據10日公布的最新「美國5月消費物價指數(CPI)」，5月全國物價比去年同期上升了8.6%，月上漲逾1%，高於預期的0.7%。這都創自1981年12月以來漲幅新高。美聯社報導稱，通貨膨脹 影響最大的是旅遊和運輸，因為價格上漲最快的是汽油和飛機票。

而舊金山的物價，比全國平均水平更高，漲得也更猛。這讓遊客不得不看緊口袋，自然就影響到小商家的營收。漁人碼頭一家紀念品商店的店員透露，目前遊客到店內，更多的是購買一些防風服和衛衣之類的實用物件。掛在牆上的一些裝飾小玩偶和紀念品，不像之前賣得那麼快了，遊客看起來更會計畫著消費了。

舊金山華埠的紀念品商店內，因為小商品單價較低，即使價格上調15%-30%對銷售似乎並未有太大的影響。但客流量近來雖有所增加，但仍遠遠趕不上疫情之前。像珠寶玉器小店面，現在進店人數依然稀少。

通貨膨脹與物價上漲，在今年年初就一直令民眾怨聲載道，政府極力採取政策協助商家，但杯水車薪。在舊金山這樣以遊旅業為主的城市，日益增高的物價，對這座城市商家和市民的影響，也許才剛剛開始。