Thien Ho初選領先 有望成為沙加緬度首位亞裔地檢長

期中初選結果出爐，Thien Ho成為第一位亞裔沙加緬度地檢長。（Thien Ho提供）

加州 期中初選陸續開票。沙加緬度地檢長選舉中，亞裔 候選人Thien Ho目前遙遙領先，可望當選沙加緬度地檢長。Thien Ho也將成為沙加緬度第一個亞裔的地檢長。

Thien Ho身為越南難民，成為美國夢的代表，他從業律師23年，時常在法庭追求正義，並擔任沙加緬度地區副檢察長多年，他起訴了暴力危險的罪犯，包括強暴、謀殺等罪刑，同時保護大眾，並維護刑事司法系統的完整性。

他表示，希望能讓人們感到安全，無論是工作時、生活時，或帶孩子去公園時，希望能讓人們獲得更公平正義的生活，並建立社區的信任感。

Thien Ho自2004年以來，一直在沙加緬度地方檢察官辦公室工作，自他上任以來，一直希望透過更全面的解決方案，來解決無家可歸者的問題，而不是起訴和簡單地將人們關進監獄。

他表示，關於無家可歸者的危機，除了過渡性住房方面，我們真的需要透過心理健康和毒癮支持來解決這個問題。他說，希望能召集一次無家可歸者高峰會，將沙加緬度縣和市的所有人，聚集在一起，制定一個有凝聚力的短、中、長期計畫。

Thien Ho表示，基於自身是第一代移民 以及來自於難民社區的經驗與知識，他能與更多邊緣化的移民社區建立更高的信任感。他說，讓移民社區了解我們的刑事司法系統，以及他們擁有的權利以及他們作為犯罪受害者可以做的事情，這是很重要的事，另外更重要的就是教育。

身為McGeorge法學院模擬審判比賽團隊計畫兼職教授，Thien Ho曾與團隊學生一起工作，並幫助他們與其他學校競爭，為受到啟發的學生提供實踐經驗。McGeorge學術事務副院長Mary-Beth Moylan表示，很高興Thien Ho將成為沙加緬度地檢長，代表沙加緬度社區，很高興他把時間交給了我們的學生。

Thien Ho表示，他另外也將計畫組建一個顧問委員會，由來自不同有色人種社區的代表組成，讓委員會成員能更容易進入他的辦公室，能更了解彼此的困境與需求。

加州期中初選的結果陸續出爐，Thien Ho的票數遙遙領先，當選勢在必行。Thien Ho的當選，不僅代表亞裔人士在美國的努力，同時也將替亞裔發出更多聲音。