舊金山首度慶祝六月節 致敬非裔

圖為前市長勃朗(右三)與慶祝活動的演員們。 （記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德與民選官員以及社區成員代表與非裔 社區領袖一起，10日在市政廳內舉行六月節(Juneteenth)慶祝活動，以啟動即將在舊金山舉行的一系列六月節的慶祝。繼拜登 總統2021年決議宣布六月節為聯邦假日之後，布里德簽署法令，宣布6月19日為舊金山的法定假日。今年是第一年六月節作為法定假日慶祝。

六月節也被稱作六月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日，是美國的一個聯邦節日，慶祝在美國被奴役的非裔美國人獲得解放。這個節日於6月19日舉行慶祝活動，

市府當天的慶祝活動包括在市政廳外的升旗儀式，由舊金山灣區劇院公司(SFBATCO)帶來的傳統劇目、聲樂舞蹈表演等。

市長布里德致辭慶祝六月節。（記者李怡／攝影）

布里德表示：「六月節是對非裔社區對於美國文化和成就的認可，但它也是對奴隸制和今天仍在進行的平權運動的警醒。多年來，舊金山的非裔社區，通過全市慶祝活動來紀念這一天，但今年很特別，因為這是我們第一次聚在一起慶祝六月節作為法定假日。我要感謝社區和我們的城市領導人，他們繼續努力確保非裔舊金山人有機會茁壯成長。」

加州參議員員威善高、舊金山市議員陳詩敏、司嘉儀、潘正義、華頌善、估值官郭華建、前市長勃朗、各族裔社區代表等出席慶祝活動。